3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 3 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este viernes 3 de octubre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, -3° en Punta de Vacas, -5º en Puente del Inca y -6° en Las Cuevas.

Lee además
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 2 de octubre
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 1 de octubre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de octubre

Se recomienda a los conductores máxima precaución al circular en los distintos puentes abicados sobre la RN 7 entre el limite internacional y la localidad de Uspallata. El personal de Vialidad Nacional durante el transcurso de la semana hasta el viernes inclusive, realizara trabajos de inspeccion sobre las obras de arte.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

paso a chile.jpeg
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de octubre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de octubre

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén

Te Puede Interesar

Correa Llano dijo que el sur mendocino pidió la presencia de Milei en San Rafael
Visita a San Rafael

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

Por Sofía Pons
Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.
Siniestro

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata

Por Sitio Andino Policiales
Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad