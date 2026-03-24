Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó "Nunca Más"

En la movilización de este martes, se vieron carteles y banderas de organizaciones como: Frente Nacional Malvinas, Movimiento Evita, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), La Cámpora, Libres del Sur, Polo Obrero, Frente de Izquierda, Jubypen Mendoza, entre otras.
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Por supuesto no faltaron los pañuelos blancos, los rostros de quienes desaparecieron y los cantos alusivos. "A 50 años del golpe reclamamos más verdad y más justicia", reclamó Nicolás integrante de la Fundación Argentina Humana y Patria Grande Mendoza.
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Jornadas de reflexión por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) impulsaron una serie de actividades para estimular la reflexión a 50 años de la última dictadura cívico militar.
"El acto principal se desarrollará en la Biblioteca Central, el jueves 26 a las 10. Pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, la jornada busca recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado, promoviendo una mirada crítica sobre el pasado reciente y su vigencia en el presente", explicaron desde la casa de altos estudios. Algunas de las propuestas planificadas son:
Miércoles 25 de marzo
"Gestos que construyen democracia": iniciativa orientada a promover espacios de reflexión sobre la democracia, la vida universitaria y la convivencia institucional en su comunidad. Facultad de Ciencias Económicas.
Proyección del corto fotográfico "Ausencias": estudiantes toman la palabra y se preguntan cómo las nuevas generaciones sostienen, resignifican y transmiten la memoria colectiva. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Jueves 26 de marzo
Acto central de la UNCuyo a los 50 Años del Golpe de Estado: espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo. Biblioteca.
"A 50 años del Golpe de Estado de 1976. Desafíos y propuestas en las disputas de sentidos": conversatorio con la intención de crear un espacio de debate y participación. Facultad de Filosofía y Letras.
Presentacióndel libro “Historia y complejidad bajo la lupa. Problemáticas culturales de la enseñanza": Biblioteca de la UNCUYO
"Memoria en las aulas: Miradas y perspectivas a partir de las infancias en dictadura": aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Homenaje artístico: "La trama de lo (in)visible: mujeres en la FAD y sus trayectorias interrumpidas durante la dictadura". Facultad de Artes y Diseño.