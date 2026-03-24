24 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó "Nunca Más"

Las calles de la Ciudad de Mendoza fueron el escenario de cantos, carteles y el reclamo por Justicia, a 50 años de la última dictadura.

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó Nunca Más

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó "Nunca Más"

image

"Es una fecha de movilización por los 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia. Ni olvido ni perdón", manifestó Guadalupe López, integrante de la agrupación Nietes.

Lee además
Día de la Memoria: masiva marcha a 50 años del golpe con reclamo renovado por los desaparecidos.

A 50 años del golpe, miles marcharon y renuevan el reclamo: "Que digan dónde están"
Actos conmemorativos en el Día de la Memoria en San Rafael. video

Fuerte mensaje en San Rafael: "Que digan dónde están"
dia de la memoria 2026 Ciudad de Mendoza

En la movilización de este martes, se vieron carteles y banderas de organizaciones como: Frente Nacional Malvinas, Movimiento Evita, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), La Cámpora, Libres del Sur, Polo Obrero, Frente de Izquierda, Jubypen Mendoza, entre otras.

Embed

Por supuesto no faltaron los pañuelos blancos, los rostros de quienes desaparecieron y los cantos alusivos. "A 50 años del golpe reclamamos más verdad y más justicia", reclamó Nicolás integrante de la Fundación Argentina Humana y Patria Grande Mendoza.

Embed
image

Jornadas de reflexión por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) impulsaron una serie de actividades para estimular la reflexión a 50 años de la última dictadura cívico militar.

"El acto principal se desarrollará en la Biblioteca Central, el jueves 26 a las 10. Pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, la jornada busca recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado, promoviendo una mirada crítica sobre el pasado reciente y su vigencia en el presente", explicaron desde la casa de altos estudios. Algunas de las propuestas planificadas son:

Miércoles 25 de marzo

  • "Gestos que construyen democracia": iniciativa orientada a promover espacios de reflexión sobre la democracia, la vida universitaria y la convivencia institucional en su comunidad. Facultad de Ciencias Económicas.
  • Proyección del corto fotográfico "Ausencias": estudiantes toman la palabra y se preguntan cómo las nuevas generaciones sostienen, resignifican y transmiten la memoria colectiva. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Jueves 26 de marzo

  • Acto central de la UNCuyo a los 50 Años del Golpe de Estado: espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo. Biblioteca.
  • "A 50 años del Golpe de Estado de 1976. Desafíos y propuestas en las disputas de sentidos": conversatorio con la intención de crear un espacio de debate y participación. Facultad de Filosofía y Letras.
  • Presentación del libro “Historia y complejidad bajo la lupa. Problemáticas culturales de la enseñanza": Biblioteca de la UNCUYO
  • "Memoria en las aulas: Miradas y perspectivas a partir de las infancias en dictadura": aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
  • Homenaje artístico: "La trama de lo (in)visible: mujeres en la FAD y sus trayectorias interrumpidas durante la dictadura". Facultad de Artes y Diseño.

Viernes 27 de marzo

  • La búsqueda continúa: charla abierta en San Rafael. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
  • Memoria en las aulas: Militancias y persecución en la última dictadura cívico militar argentina. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
  • Memoria en las aulas: apertura de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, ciclo lectivo 2026. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Para conocer la agenda completa de actividades de la UNCuyo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ingresar aquí.

Temas
Seguí leyendo

A casi 50 años del golpe, encuentran restos de un joven sanrafaelino secuestrado en 1977

Polémico video oficial por el golpe del 76: qué muestra

"Elegí ser Miriam": la historia detrás de la nieta 127

Memoria y relatos: presentan una obra marcada por la historia argentina

Mendoza: vigilia, marcha y fuerte agenda por el Día de la Memoria

24 de marzo: el día que inició una de las etapas más oscuras del país

A 50 años del Golpe, la nieta mendocina pide "verdad para sanar"

24 de marzo: organismos de derechos humanos convocan a marchar

LO QUE SE LEE AHORA
Polémico video del Gobierno Nacional. video

Polémico video oficial por el golpe del 76: qué muestra

Las Más Leídas

Aumento de combustible en la provincia de Mendoza.

Nafta más cara: así quedaron los precios tras el nuevo aumento

El camino hacia una posible canonización comenzó de manera inesperada video

Video: la conmovedora historia de Ezequiel, el adolescente mendocino que podría ser santo

Día de la Memoria: por qué la nieta mendocina aceptó protagonizar el video del Gobierno Nacional. video

"Elegí ser Miriam": la historia detrás de la nieta 127

Milei benefició a Cornejo con el último reparto de ATN de Nación a las provincias.

Milei activó fondos discrecionales para aliados y Mendoza entró al podio: qué destino le dará al dinero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 24 de marzo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 24 de marzo