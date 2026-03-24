Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó "Nunca Más"

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , las calles de la capital mendocina se llenó de ciudadanos que mantienen vivo el reclamo de generaciones. Bajo la consigna "Que nos digan dónde están" , toda la provincia recordó a las personas desaparecidas y reclamó nuevamente por Justicia.

"Es una fecha de movilización por los 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia . Ni olvido ni perdón", manifestó Guadalupe López, integrante de la agrupación Nietes.

En la movilización de este martes, se vieron carteles y banderas de organizaciones como: Frente Nacional Malvinas, Movimiento Evita, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), La Cámpora, Libres del Sur, Polo Obrero, Frente de Izquierda, Jubypen Mendoza, entre otras.

Por supuesto no faltaron los pañuelos blancos, los rostros de quienes desaparecieron y los cantos alusivos. "A 50 años del golpe reclamamos más verdad y más justicia", reclamó Nicolás integrante de la Fundación Argentina Humana y Patria Grande Mendoza.

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Jornadas de reflexión por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) impulsaron una serie de actividades para estimular la reflexión a 50 años de la última dictadura cívico militar.

"El acto principal se desarrollará en la Biblioteca Central, el jueves 26 a las 10. Pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, la jornada busca recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado, promoviendo una mirada crítica sobre el pasado reciente y su vigencia en el presente", explicaron desde la casa de altos estudios. Algunas de las propuestas planificadas son:

Miércoles 25 de marzo

"Gestos que construyen democracia": iniciativa orientada a promover espacios de reflexión sobre la democracia, la vida universitaria y la convivencia institucional en su comunidad. Facultad de Ciencias Económicas.

iniciativa orientada a promover espacios de reflexión sobre la democracia, la vida universitaria y la convivencia institucional en su comunidad. Facultad de Ciencias Económicas. Proyección del corto fotográfico "Ausencias": estudiantes toman la palabra y se preguntan cómo las nuevas generaciones sostienen, resignifican y transmiten la memoria colectiva. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Jueves 26 de marzo

Acto central de la UNCuyo a los 50 Años del Golpe de Estado: espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo. Biblioteca.

espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo. Biblioteca. "A 50 años del Golpe de Estado de 1976. Desafíos y propuestas en las disputas de sentidos": conversatorio con la intención de crear un espacio de debate y participación. Facultad de Filosofía y Letras.

conversatorio con la intención de crear un espacio de debate y participación. Facultad de Filosofía y Letras. Presentación del libro “Historia y complejidad bajo la lupa. Problemáticas culturales de la enseñanza" : Biblioteca de la UNCUYO

: Biblioteca de la UNCUYO "Memoria en las aulas: Miradas y perspectivas a partir de las infancias en dictadura": aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Homenaje artístico: "La trama de lo (in)visible: mujeres en la FAD y sus trayectorias interrumpidas durante la dictadura". Facultad de Artes y Diseño.

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Viernes 27 de marzo

La búsqueda continúa : charla abierta en San Rafael. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

: charla abierta en San Rafael. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Memoria en las aulas: Militancias y persecución en la última dictadura cívico militar argentina. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Memoria en las aulas: apertura de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, ciclo lectivo 2026. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Para conocer la agenda completa de actividades de la UNCuyo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ingresar aquí.