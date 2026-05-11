12 de mayo de 2026
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Prisión

Julio De Vido obtuvo prisión domiciliaria por su estado de salud tras la condena por Once

La Cámara de Casación le otorgó la prisión domiciliaria a Julio De Vido tras el infarto que sufrió en abril.

El ex ministro Julio De Vido.

El ex ministro Julio De Vido.

Por Sitio Andino Política

La Cámara de Casación decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien dejará la cárcel de Ezeiza donde cumplía su condena por la tragedia de Once.

La decisión se tomó luego del infarto que sufrió el 1° de abril, ocasión en la que los médicos le colocaron un stent. Según los informes médicos, el ex funcionario presenta un “alto riesgo cardiovascular”, de acuerdo con información de NA.

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La situación judicial y de salud de Julio De Vido

El ex funcionario, de 76 años, permanece detenido tras haber recibido una condena por fraude al Estado en la causa por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable como partícipe necesario.

Al reciente infarto, Julio De Vido suma otras afecciones de salud, entre ellas diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

Casación anuló el fallo y otorgó la domiciliaria

En este contexto, y luego de que el Tribunal Oral Federal rechazara el pedido de arresto domiciliario, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anularon el fallo y establecieron que Julio De Vido continúe cumpliendo la condena en su domicilio.

Además, la Cámara de Casación le encomendó al juez de ejecución mantener un control periódico sobre el estado de salud y el cumplimiento de la condena del ex funcionario.

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