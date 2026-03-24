Día de la Memoria: masiva marcha a 50 años del golpe con reclamo renovado por los desaparecidos.

En una jornada de profunda reflexión y de repaso por la historia argentina, la comunidad marchó para recordar lo sucedido hace 50 años en la última dictadura que sufrió el país. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reunirá a ciudadanos, organizaciones sociales, sindicatos y figuras de la política para gritar una vez más: Nunca Más.

Organismos de derechos humanos marcharon hacia la Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Este año la movilización tendrá la consigna “Que digan dónde están" , en referencia a los desaparecidos.

Mendoza marchó por la Memoria: miles en las calles y un reclamo que sigue vigente

Las agrupaciones de jubilados de los miércoles se movilizaron este 24 de marzo en todo el país, encolumnados en las organizaciones independientes de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMJV).

A través de un comunicado, aseguraron que “hay 30.000 jubilados y jubiladas” que no marchan junto a ellos “porque fueron víctimas de la dictadura militar del 76”: “Nos faltan otros miles, que fueron asesinados por la Triple A en el gobierno de Perón”, agregaron.

Día de la Memoria 2026 Buenos Aires NA

No hay lugar en la vereda ni en los cafés de la Avenida, en los que se arma fila para conseguir alguna mesa o usar algún baño. Un joven levanta sobre su cabeza una silueta de El Eternauta, el héroe creado por Héctor G. Oesterheld. Él y sus cuatro hijas fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura. De todas las banderas, hay una que, cada año, le sirve de columna a la marcha del 24 de e marzo: es larga, azul, resistente al paso de los años, y en ella están impresas las caras de los desaparecidos de la última dictadura militar. image El paso de esa bandera, que avanza entre la multitud hacia la Plaza, despliega dos efectos casi en simultáneo. Primero, cuando asoma en cada cuadra de la Avenida de Mayo, un silencio estremecedor. Casi inmediatamente después, un aplauso o cientas de voces que cantan “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

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Rafecas sobre el rol de la Justicia: "El trabajo no está terminado"

Daniel Rafecas, juez federal a cargo de la causa por violaciones a los Derechos Humanos del Primer Cuerpo de Ejército, aseguró que “el trabajo no está del todo terminado” porque aún hay casos, a pesar de que “la mayor parte esté hecha”.

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En declaraciones a Splendid AM 990, aseguró que "llevó a juicio a 250 represores” y que, durante los años que duró todo el proceso de declaraciones, le tomaron testimonio a más de 2.000 personas.

“Son hechos que ocurrieron hace 45 años. No son perfectos. Si fueran perfectos es motivo de sospecha. Nosotros investigamos con el entrecruzamiento de testimonios. También indagamos a represores que, en su mayoría, se negaron a declarar. Sin embargo, hubo un porcentaje menor que sí lo hizo y reconocía a sus superiores. Eso es muy valioso”.

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En la misma línea, recordó que la cantidad de desaparecidos que hay, también está vinculada a que una parte de ellos “fueron tirados al mar o al río", ya que el Ejército hacía los llamados “vuelos de la muerte”.

Respecto a la versión que pretende instalar el Gobierno Nacional sobre los ataques de los comandos armados Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Rafecas aseguró que “a las guerrillas también se las juzgaron" y sus cúpulas “fueron condenadas”, aunque años después, la gestión del expresidente Carlos Menem "las indultó”.

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Cristina Kirchner colocó una bandera con la consigna "Memoria, Verdad y Justicia" en su balcón

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso este martes una bandera en el balcón de su departamento al cumplirse el 50 aniversario de la dictadura militar y saludó a los militantes de la agrupación La Cámpora que pasaron por su domicilio para pedir su libertad, previo a concurrir a la Plaza de Mayo.

“Memoria, Verdad y Justicia” fue la bandera que colgó la ex presidenta en su domicilio de San José 1111, al cumplirse el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón.I

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a los militantes de la agrupación La Cámpora, encabezada por su hijo Máximo Kirchner, que pasaron por su domicilio, donde volvieron a reclamar la libertad de la ex presidenta.

Tras vivar la ex jefa de Estado, los manifestantes siguieron la marcha hasta plaza de Mayo, donde una multitud realizaba una concentración en repudio al siniestro golpe militar.

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Desconcentración en paz

Son casi las 18 y la marcha de este 24 de marzo empieza a entrar en fase de desconcentración. Hay, sin embargo, manifestantes que todavía se acercan a la Plaza de Mayo o a sus inmediaciones.

Este 24 de marzo la Plaza y la Avenida de Mayo empezó a colmarse a las 11 de la mañana y no dejó de circular gente. Cualquier foto del momento más colmado de esta manifestación le queda corta a su verdadera concurrencia, porque entraron y salieron miles de personas a lo largo de todo el martes.