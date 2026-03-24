Emotivo acto por el 24 de marzo en San Rafael a 50 años del golpe

Actos conmemorativos en el Día de la Memoria en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







Este 24 de marzo de 2026, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina, se realizaron actos conmemorativos en San Rafael en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La actividad, organizada por el Municipio junto a organismos de derechos humanos, tuvo lugar en la Plaza de la Memoria, ubicada en la intersección de Aristóbulo del Valle y Luzuriaga, donde cada año se recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado.

image Con un importante marco de público y en un clima de profunda emoción, la ceremonia incluyó un homenaje a los detenidos-desaparecidos del Sur mendocino, la colocación de una ofrenda floral y el descubrimiento de una placa conmemorativa a cinco décadas del inicio de la última dictadura militar.

Discursos en San Rafael y el pedido de Memoria, verdad y justicia Los discursos estuvieron a cargo de Esther Dauverne y Roberto Flores, ambos sobrevivientes de la dictadura, y de Natalia Galamba, hija del detenido-desaparecido Juan José Galamba y de Alicia Morales, sobreviviente. Durante sus intervenciones, coincidieron en la necesidad de sostener la memoria colectiva y reclamaron conocer el destino de los desaparecidos.

image En representación del Ejecutivo municipal, el secretario de Gobierno, Paulo Campi, subrayó la importancia de “reforzar el compromiso y mantener vivo el pedido de Memoria, Verdad y Justicia”, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar el negacionismo. El acto concluyó con la colocación de plantines en distintos espacios destinados a recordar a los desaparecidos de la región, como símbolo de memoria y vida.