29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 29 de septiembre.&nbsp;

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 29 de septiembre. 

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este lunes 29 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Según informaron desde la Coordinación Argentina, estará habilitado hasta las 22.

El pronóstico para la alta montaña indica mal tiempo en zona Sur con precipitaciones leves al amanecer. Luego se extiende a zona central, manteniéndose las precipitaciones leves hasta las 21. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -8º en Puente del Inca y -9° en Las Cuevas.

Lee además
Desde este viernes, los mendocinos pueden comprar electrodomésticos en Chile.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de septiembre
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Los Libertadores, cielo nublado.jpeg
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Valle de Uco.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Por Celeste Funes
ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos.
Este lunes

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos

Por Sitio Andino Sociedad