La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina

En un contexto económico que exige eficiencia máxima y reducción de costos , el sector agropecuario mendocino busca en la tecnología y la innovación los factores clave para recuperar competitividad, con herramientas como la energía solar y maquinaria de última generación.

Con ese propósito, la empresa Agrocosecha inauguró en su espacio de Rodeo del Medio el primer encuentro del ciclo Agrocosecha Conecta , una propuesta de entrada libre y gratuita que combina capacitación, innovación y espacios de intercambio profesional, con la participación de productores, ingenieros, empresarios y estudiantes del agro.

El evento, que reunió a cerca de sesenta asistentes, se consolidó como un foro de análisis sobre la transformación tecnológica del campo mendocino , en un escenario donde la productividad y la sustentabilidad aparecen como desafíos ineludibles. Durante la jornada, el director de Agrocosecha, Lucas Gilbert , y el titular de Solhé Energía Solar, Nicolás Giorlando , presentaron las últimas tendencias en maquinaria agrícola y energías limpias, dos pilares considerados esenciales para el futuro del sector.

En su exposición, Gilbert destacó el papel de la tecnología aplicada como factor determinante para mejorar rendimientos y reducir costos operativos. Subrayó que la modernización de los sistemas productivos no es una opción, sino una necesidad impostergable para mantener la competitividad internacional .

Entre las innovaciones presentadas sobresalió el mulching biodegradable utilizado en el cultivo de tomate, que reemplaza el nylon tradicional, evita el crecimiento de malezas y mejora los rendimientos entre un 10 y un 15%. A ello se suman máquinas de siembra directa que reducen hasta un 50% el consumo de agua y equipos de herbicidas eléctricos, una alternativa sustentable frente al uso del glifosato, cada vez más restringido en Europa.

Gilbert también remarcó la necesidad de derribar mitos sobre el mantenimiento oficial de maquinaria, asegurando que los servicios posventa de Agrocosecha resultan hasta un 38% más accesibles que los de la competencia. Presentó además un sistema de suscripciones que permite a los productores delegar el mantenimiento de sus tractores con distintos niveles de cobertura, apoyado en tecnología de telemetría para monitorear en tiempo real el estado de los equipos.

En materia de agricultura de precisión, anunció la incorporación de tecnología que incluye pilotos automáticos, nivelación láser y monitoreo satelital, herramientas que optimizan las labores agrícolas y reducen el margen de error humano.

Finalmente, reveló la reactivación del programa de drones agrícolas, capaces no solo de pulverizar sino también de sembrar y realizar mapeos inteligentes de terreno. A ello se suman los robots autónomos para viñedos y frutales, que permiten ejecutar tareas sin intervención humana directa.

Lucas Gilbert (de pie) y Nicolas Giorlando durante la disertación sobre energía solar y nuevas tecnologías para el campo







Energía solar: un aliado para la competitividad

Por su parte, Nicolás Giorlando expuso las oportunidades que ofrece la energía solar para el sector agropecuario, en un contexto de tarifas eléctricas elevadas y fuerte dependencia del riego mecanizado. “La boleta de luz es hoy la principal preocupación del productor”, afirmó, destacando que los sistemas solares on-grid pueden reducir hasta un 60% el costo energético.

Argentina cuenta actualmente con 78 MW instalados y cerca de 3.000 usuarios conectados a la red, aunque el crecimiento en 2023 fue del 92%, señal de un mercado en rápida expansión. Entre las novedades regulatorias, Giorlando mencionó la posibilidad de vender excedentes energéticos y la creación de billeteras virtuales que permitirán transferir esa energía a terceros, así como los puntos de inyección remotos, que harán posible generar energía en un sitio y consumirla en otro.

El retorno de inversión en sistemas solares, estimado entre dos y cuatro años, convierte a esta tecnología en una alternativa rentable y sostenible. Según Giorlando, la incorporación de baterías industriales -como las de Huawei, con capacidad de almacenamiento de hasta 2 MW- marcará una nueva etapa en la autonomía energética del agro.

badaloni agrococha Mauricio Badaloni, integrante de la conducción de la UIA y la UIM, siguió de cerca las charlas del encuentro

Una agenda compartida

El ciclo Agrocosecha Conecta se perfila como un espacio de referencia para repensar la competitividad del agro mendocino. La convergencia entre tecnología, financiamiento y energías limpias define hoy el rumbo del sector. Sin un cambio estructural que acompañe a los productores en su proceso de modernización, la eficiencia seguirá siendo un objetivo pendiente.

En ese sentido, las voces del encuentro coincidieron en un punto esencial: la innovación ya no es un lujo, sino una condición de supervivencia para el futuro de la producción agropecuaria.