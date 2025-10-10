10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores.

Paso Los Libertadores.

El pronóstico para la alta montaña indica cielo nublado, con probabilidad de nevadas débiles aisladas y viento del oeste. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -4º en Puente del Inca y -5° en Las Cuevas.

Lee además
El Paso Internacional Los Libertadores  conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 9 de octubre
El Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 7 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 6 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 4 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 3 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 2 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?
Precios

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Por Sofía Pons
YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta
Atención

YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta

Por Sitio Andino Economía
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Por Luis Calizaya