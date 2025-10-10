El voto joven en Mendoza: ¿cuánto influyen los nuevos votantes en los resultados electorales?

En la provincia de Mendoza hay más de 51 mil adolescentes habilitados para votar en estas elecciones 2025 , pero la participación juvenil sigue siendo una de las más bajas del país en esta región. Desinterés, desconfianza y agendas políticas alejadas de sus intereses explican el fenómeno del voto joven .

El padrón definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre revela que habrá 1.153.128 jóvenes de 16 y 17 años habilitados para votar en todo el país . En Mendoza , esa cifra asciende a 51.637 personas , lo que equivale al 4,48% del padrón provincial y ubica a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional , por encima del promedio nacional del 3,16%.

En esta franja, el peso electoral de los adolescentes mendocinos no es alto, sumado a que se destacan por su baja concurrencia a las urnas . En las elecciones presidenciales de 2023, la participación juvenil fue del 46% , una de las más bajas del país junto con Tierra del Fuego, muy por debajo de Buenos Aires (80%) y Santiago del Estero (78,9%).

Estos datos surgen de un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) junto con Unicef Argentina , en base a estadísticas oficiales de la CNE.

La evolución del voto joven en la última década

Desde la implementación del voto optativo para jóvenes de 16 y 17 años en 2013, la tendencia nacional ha sido fluctuante. En las presidenciales de 2015, la participación juvenil alcanzó el 58%, subió al 64% en 2019 y llegó a su máximo histórico en 2023 con el 68,6%, según el informe del Cippec, a diez años del "voto joven".

En contraste, las elecciones legislativas muestran un comportamiento más volátil y con menor interés: el 52% en 2017 y apenas el 49% en 2021, el nivel más bajo desde que ese grupo etario fue incorporado al padrón.

Sin embargo, si el grupo de "voto joven" se amplía a la franja de 16 a 29 años, "representa un grueso importante del padrón electoral y es la que menos está yendo a las urnas”, advirtió María Eugenia Zamarreño, investigadora asociada del área Estado y Gobierno de Cippec en diálogo con el programa Haciendo Cumbre, por Aconcagua Radio.

A nivel nacional, ese grupo etario más amplio —que incluye a los menores de 30 años— representa hasta el 40% del padrón. Sin embargo, la asistencia a votar muestra una caída sostenida.

“Estamos frente a que cada vez más los y las jóvenes de menos de 29 años, tiene menos asistencia a votar”, destacó la investigadora.

La desconfianza en la dirigencia, un factor clave

El informe de Cippec y Unicef, basado en una encuesta nacional a más de 1.100 jóvenes de 12 a 24 años, revela un dato que ayuda a comprender el fenómeno: el 53% no se siente representado por los partidos ni por los candidatos.

El 43% considera el voto un derecho fundamental, pero 8 de cada 10 jóvenes expresan tener poca o ninguna confianza en los políticos.

“Esto es algo que hay que revertir desde la agenda de políticas públicas. Tenemos que dar respuestas a la ciudadanía joven. Las políticas y los programas de gobierno deben basarse en evidencia, no en algo intuitivo”, señaló Zamarreño, al analizar los resultados del estudio.