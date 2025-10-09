Elecciones 2025: la Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense rechazó por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones 2025, después de la renuncia de José Luis Espert. El gobierno nacional decidió no apelar a la medida.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución. Además, aclararon que "desde la perspectiva normativa y procedimental, no existe posibilidad jurídica alguna de acceder al pedido de reimpresión formulado".

"En definitiva, esta Junta Electoral Nacional concluye que la medida solicitada resulta imposible de ejecutar en los planos material, temporal y jurídico, y que su aceptación comprometería la realización misma de las elecciones, la seguridad jurídica, la igualdad entre las agrupaciones políticas y el ejercicio pleno del derecho al voto", indica la resolución.

A qué se debe el pedido de La Libertad Avanza José Luis Espert encabezaba la lista de LLA en la Provincia de Buenos Aires, pero renunció tras denuncias en su contra porque habría recibido dinero del narcotráfico.

El oficialismo quería que Diego Santilli liderara la boleta. Sin embargo, la Justicia también fallo en contra de LLA, porque la heredera natural del lugar era la artista Karen Reichardt. Diego Santilli Javier Milei Karen Reichardt La Libertad Avanza Diego Santilli, Javier Milei y Karen Reichardt. Foto: X @KarenReichardt1