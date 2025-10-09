9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Decisión

Elecciones 2025: la Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

Tras la polémica de José Luis Espert, las autoridades decidieron que se mantengan las boletas ya impresas para las Elecciones 2025.

Elecciones 2025: la Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025: la Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

Por Sitio Andino Política

La Junta Electoral bonaerense rechazó por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones 2025, después de la renuncia de José Luis Espert. El gobierno nacional decidió no apelar a la medida.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución. Además, aclararon que "desde la perspectiva normativa y procedimental, no existe posibilidad jurídica alguna de acceder al pedido de reimpresión formulado".

Lee además
Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela
Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única de Papel: Nadie pensó que se podía bajar un candidato. 

Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única: "Nadie pensó que se podía bajar un candidato"

"En definitiva, esta Junta Electoral Nacional concluye que la medida solicitada resulta imposible de ejecutar en los planos material, temporal y jurídico, y que su aceptación comprometería la realización misma de las elecciones, la seguridad jurídica, la igualdad entre las agrupaciones políticas y el ejercicio pleno del derecho al voto", indica la resolución.

La Justicia Electoral rechazó la reimpresión de boletas para la provincia de Buenos Aires

A qué se debe el pedido de La Libertad Avanza

José Luis Espert encabezaba la lista de LLA en la Provincia de Buenos Aires, pero renunció tras denuncias en su contra porque habría recibido dinero del narcotráfico.

El oficialismo quería que Diego Santilli liderara la boleta. Sin embargo, la Justicia también fallo en contra de LLA, porque la heredera natural del lugar era la artista Karen Reichardt.

Diego Santilli Javier Milei Karen Reichardt La Libertad Avanza
Diego Santilli, Javier Milei y Karen Reichardt.

Diego Santilli, Javier Milei y Karen Reichardt.

Temas
Seguí leyendo

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Elecciones 2025: el gobierno asegura que hay fondos para reimprimir las boletas de Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en San Carlos: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

La Justicia Electoral confirmó que a José Luis Espert lo deberá reemplazar Karen Reichardt en la lista de LLA

Modificaciones en la lista de La Libertad Avanza: quién es Karen Reichardt

Cambio inesperado en el oficialismo: por qué Diego Santilli no lideraría la lista y quién tomaría su lugar

Elecciones 2025 en Maipú: estas son las boletas que te encontrarás para votar

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Las Más Leídas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo
visita oficial

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género.  video
detuvieron al agresor

Video: así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.
Visita presidencial

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes

Te Puede Interesar

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Por Facundo La Rosa
El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,
Actualidad

Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

Por Sitio Andino Sociedad
El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Por Sofía Pons