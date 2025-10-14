Argentina vs Puerto Rico: la incógnita de Lionel Messi y los cambios que prepara Scaloni en Miami

La Selección de fútbol de Argentina , con Lionel Messi, cerrará este martes su gira por Estados Unidos con el amistoso frente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El partido, pautado para las 21 (hora argentina) , tendrá transmisión en vivo de TyC Sports y Telefé , y servirá como banco de pruebas de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026 .

El choque entre Argentina y Puerto Rico estaba programado inicialmente para el lunes 13 en Chicago, pero la sede se modificó por conflictos sociales en esa ciudad y se reprogramó en Miami . De esta manera, el Chase Stadium , casa de Inter Miami , recibirá a la Scaloneta en un duelo que genera gran expectativa.

metió con todo Lionel Messi brilló en Inter Miami: doblete y lo que se viene en la MLS

importante Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol

El amplio favoritismo recae en la albiceleste según las casas de apuestas , ya que Puerto Rico no logró clasificarse al Mundial 2026 y tiene escasa experiencia en torneos internacionales. El cotejo se podrá ver en TyC Sports y Telefé , y vía streaming en TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé .

En cuanto a las formaciones , Scaloni planea rotar y dar minutos a quienes no estuvieron frente a Venezuela . Así, podrían debutar Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López , mientras que Lionel Messi , ausente ante la Vinotinto , vuelve a estar disponible tras jugar en la MLS .

Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Rivero, Balerdi, Otamendi, Acuña; De Paul, Aníbal Moreno o Simeone, Mac Allister; Messi o Nico Paz , José Manuel López y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni .

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Cardona, Calderón, Paris, Ríos; Ydrach, O’Neill, Díaz; Echevarría, Rivera y De León. DT: Charlie Trout.

Lionel Messi vuelve a la selección y Scaloni piensa en el Mundial 2026

La principal novedad es el regreso de Lionel Messi, quien se reincorporó tras disputar un partido con Inter Miami. Todo indica que sumará minutos frente a Puerto Rico, lo que entusiasma a los hinchas que colmarán el Chase Stadium.

El técnico Lionel Scaloni afronta el encuentro con tres bajas sensibles: Thiago Almada (lesión previa), Enzo Fernández y Franco Mastantuono, ambos desafectados por dolencias. Pese a eso, el DT aprovechará el amistoso para observar variantes en defensa y mediocampo, pensando en el camino hacia el Mundial 2026.

La síntesis de la Selección de fútbol de Argentina

Embed

Lo que se viene para la Selección de fútbol de Argentina

Después de esta fecha FIFA de octubre, Argentina jugará en noviembre otros dos amistosos internacionales: en Angola y en India. Luego, en marzo de 2026, llegará la esperada Finalissima ante España en el estadio Lusail de Qatar, sede de la última final del mundo.