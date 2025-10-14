El Brasil de Ancelotti perdió 3-2 con Japón en un amistoso rumbo al Mundial 2026 y genera preocupación

El pentacampeón mundial Brasil , dirigido por Carlo Ancelotti , cayó por 3-2 ante Japón en Tokio, en un amistoso que quedará en la historia. A pesar de ir ganando 2-0 con goles de Paulo Henrique (26’) y Gabriel Martinelli (32’), los brasileños no pudieron sostener la ventaja. Japón remontó con tantos de Takumi Minamino (52’), Keito Nakamura (62’) y Ayase Ueda (71’).

Todo esto se dio en la antesala al Mundial 2026 , que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil controló el juego temprano con buen manejo ofensivo, generando peligro constante. Aun así, Japón no tardó en reaccionar. Un error defensivo permitió el 1-2 de Minamino, luego vino un autogol de Fabricio Bruno , y finalmente Ueda resolvió con un cabezazo tras córner ejecutado por Junya Ito .

Según los registros, fue la primera victoria de Japón contra Brasil en 14 enfrentamientos previos (Brasil tenía 11 triunfos y 2 empates).

Brasil dominó la posesión (66,9 % frente a 33,1 %) y tuvo 8 tiros al arco contra 4 de Japón.

Una derrota que pone en evidencia los límites rumbo a 2026

Este resultado deja muchas luces rojas a menos de un año del Mundial. La caída defensiva, la falta de control emocional y el segundo tiempo desastroso exponen debilidades que no pueden repetirse.

Tras el partido, el capitán Casemiro fue duro con sus compañeros: “Si en un tiempo te dormís, puede costarte todo en un Mundial”.