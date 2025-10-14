14 de octubre de 2025
El Brasil de Ancelotti perdió 3-2 con Japón en un amistoso rumbo al Mundial 2026 y genera preocupación

El pentacampeón Brasil sufrió una remontada histórica frente al duro Japón y cayó por primera vez ante ellos. Repasá lo sucedido.

Brasil no logró hacer pie.

Brasil no logró hacer pie.

Por Sitio Andino Deportes

El pentacampeón mundial Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, cayó por 3-2 ante Japón en Tokio, en un amistoso que quedará en la historia. A pesar de ir ganando 2-0 con goles de Paulo Henrique (26’) y Gabriel Martinelli (32’), los brasileños no pudieron sostener la ventaja. Japón remontó con tantos de Takumi Minamino (52’), Keito Nakamura (62’) y Ayase Ueda (71’).

Todo esto se dio en la antesala al Mundial 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil dominó la primera mitad pero se desmoronó ante Japón

Brasil controló el juego temprano con buen manejo ofensivo, generando peligro constante. Aun así, Japón no tardó en reaccionar. Un error defensivo permitió el 1-2 de Minamino, luego vino un autogol de Fabricio Bruno, y finalmente Ueda resolvió con un cabezazo tras córner ejecutado por Junya Ito.

Según los registros, fue la primera victoria de Japón contra Brasil en 14 enfrentamientos previos (Brasil tenía 11 triunfos y 2 empates).

Brasil dominó la posesión (66,9 % frente a 33,1 %) y tuvo 8 tiros al arco contra 4 de Japón.

Una derrota que pone en evidencia los límites rumbo a 2026

Este resultado deja muchas luces rojas a menos de un año del Mundial. La caída defensiva, la falta de control emocional y el segundo tiempo desastroso exponen debilidades que no pueden repetirse.

Tras el partido, el capitán Casemiro fue duro con sus compañeros: “Si en un tiempo te dormís, puede costarte todo en un Mundial”.

