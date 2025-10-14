Zoe Miranda impuso su Judo en San Juan y fue bicampeona en el Nacional 2025

En el estadio Aldo Cantoni de San Juan, la judoca mendocina Zoe Miranda se convirtió en gran protagonista del Nacional Clausura de Judo 2025, al quedarse con la medalla de oro en dos categorías: CGF -48kg (Cadete) y JGF -48kg (Junior). Con este resultado, la representante de UNCUYO cerró un año brillante y ya apunta al Sudamericano de Paraguay.
El camino hacia la consagración no fue fácil. En la fase inicial, Zoe superó con autoridad a rivales de Córdoba y Buenos Aires, mostrando gran solidez en sus agarres. En semifinales, protagonizó un combate muy parejo que se definió en el golden score con un ippon decisivo. Ya en la final, desplegó su mejor judo: ofensiva constante, dominio físico y mental, para terminar coronándose con dos medallas doradas que sellaron su gran torneo.
El adiós a la categoría cadete y un nuevo desafío en el Judo
A sus 17 años, Zoe disputó su último torneo en la categoría cadete y lo hizo de la mejor manera: con una consagración doble que demuestra su crecimiento: “Así me despido de esta categoría que me hizo crecer en distintos aspectos, feliz de terminar así y poder recibir a la categoría que me sigue con este oro que representa todo el esfuerzo de cada entrenamiento”, escribió la judoca en sus redes.
El 2026 marcará una nueva etapa, ya que la mendocina comenzará a competir en las divisiones Junior y Senior, con mayor nivel de exigencia y rivales de experiencia internacional.
El medallero de la UNCUYO y lo que viene en el Judo
El Nacional Clausura también dejó grandes resultados para la delegación mendocina de UNCUYO:
Zoe Miranda CGF -48kg
Zoe Miranda JGF -48kg
Mateo Loza KGM +100kg
Luis Sisco KGM -60kg
Guadalupe Vidal J13F -52kg
5º Joaquín Martínez CNM -60kg
7º Luciano Cosentino J13M -42kg
Ahora, los judocas mendocinos ya tienen la mira puesta en el Sudamericano de Asunción (23 al 26 de octubre), donde Zoé Miranda volverá a representar al país con la ilusión de seguir cosechando títulos.