14 de octubre de 2025
Sitio Andino
Debut y despedida para Sebastián Báez en el ATP 250 de Bruselas ¿Fin de un año para el olvido?

El argentino Sebastián Báez perdió en primera ronda del ATP 250 de Bruselas y sigue sin levantar en un 2025 lleno de frustraciones. Mirá lo que pasó.

Sebastián Báez cayó en su debut ante el francés Valentin Royer y suma otra eliminación temprana.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Sebastián Báez volvió a sufrir una dura derrota en el circuito y se despidió rápidamente del ATP 250 de Bruselas, al caer en primera ronda frente al francés Valentin Royer por 6-2 y 6-3. El argentino, sexto preclasificado, desperdició una buena oportunidad ante un rival que había ingresado como lucky loser.

Una nueva frustración para Sebastián Báez

En apenas una hora y 14 minutos, Báez nunca encontró respuestas y fue superado con claridad. La derrota duele aún más porque Royer había perdido en la última ronda de la qualy y entró al cuadro principal por la baja de otro jugador. “Fue una oportunidad que no supo aprovechar”, señalaron desde el entorno del torneo.

Un 2025 para olvidar en el circuito ATP

El presente de Báez es preocupante: se despidió en la primera ronda en 14 de los 23 torneos ATP que disputó este año. La irregularidad, sumada a la falta de confianza, marcaron una temporada muy negativa para el jugador argentino.

El otro representante nacional en Bruselas es Francisco Comesaña, quien tiene un debut durísimo ante el local David Goffin, ex top 10 del ranking y actualmente en el puesto 105.

