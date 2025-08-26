Flojísima primera jornada en el US Open para los argentinos

El tenis argentino vivió una jornada con sabor agridulce en el inicio del US Open. Francisco Comesaña venció al estadounidense Alex Michelsen y avanzó a segunda ronda, mientras que Sebastián Báez y Federico Gómez quedaron eliminados. La ilusión sigue intacta con lo que viene para Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
Francisco Comesaña y un triunfo que ilusiona al tenis argentino en el US Ope
El marplatense se repuso tras un mal arranque y superó a Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. En la próxima ronda enfrentará al británico Cameron Norrie (35º). Su ascenso es notorio: alcanzó los octavos de final en Cincinnati y escaló 17 puestos en el ranking.
Sebastián Báez y Federico Gómez no pudieron en el debut del US Open
Báez (39º) prolongó su mala racha y cayó ante Lloyd Harris (353º) por 6-3, 7-5 y 6-4. En tanto, Federico Gómez (203º), surgido de la clasificación, batalló frente al top 5 Jack Draper, pero perdió en cuatro sets: 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.