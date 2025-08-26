Walter Ribonetto habló de la derrota del Tomba ¿A quién responsabilizó del flojo presente?

El entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, el apuntado Walter Ribonetto, brindó una conferencia de prensa después de la derrota frente a Vélez Sarsfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El DT reconoció la preocupación por la racha negativa, se hizo responsable del momento y remarcó la necesidad de recuperar confianza para volver al triunfo.
Ribonetto admitió que la situación anímica es complicada: “El plantel está golpeado, ya hace bastante tiempo. Necesitamos potenciar a los que están bajos en confianza y a partir de ahí crecer. No es fácil jugar en este Estadio”, explicó. También reconoció la ansiedad de los hinchas y señaló que muchas veces influye de forma negativa en el rendimiento: “Nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero eso lo vamos a cambiar”.
El técnico dejó en claro que el problema pasa por los errores propios: “No es que Vélez nos generó muchísimas ocasiones, los dos tuvimos errores, pero a nosotros nos costaron caro”. Con la mira puesta en Platense, el próximo rival, pidió sostener el trabajo y pensar en positivo: “Estamos muy golpeados, pero no podemos opacar lo bueno que hicimos en partidos anteriores”. Finalmente, cerró con autocrítica: “Me hago responsable de este momento, de estas cuatro derrotas seguidas. Sabemos que estamos en una situación delicada y tenemos que mejorar lo antes posible”.