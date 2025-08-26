Walter Ribonetto habló de la derrota del Tomba ¿A quién responsabilizó del flojo presente?

Walter Ribonetto se mostró dolido por la actualidad del equipo (Foto: La Página Bodeguera).

El entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, el apuntado Walter Ribonetto, brindó una conferencia de prensa después de la derrota frente a Vélez Sarsfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El DT reconoció la preocupación por la racha negativa, se hizo responsable del momento y remarcó la necesidad de recuperar confianza para volver al triunfo.

¡El Fortín se quedó con los 3 puntos!



En el Feliciano Gambarte, @Velez le ganó 2-0 a @ClubGodoyCruz con los goles de Mendoza e/c y Carrizo por la #Fecha6 del #TorneoBetano Clausura 2025



Prensa clubes pic.twitter.com/kxFRjCR5Cn — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 25, 2025 El análisis de Walter Ribonetto Ribonetto admitió que la situación anímica es complicada: “El plantel está golpeado, ya hace bastante tiempo. Necesitamos potenciar a los que están bajos en confianza y a partir de ahí crecer. No es fácil jugar en este Estadio”, explicó. También reconoció la ansiedad de los hinchas y señaló que muchas veces influye de forma negativa en el rendimiento: “Nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero eso lo vamos a cambiar”.

Embed - VELEZ GANÓ en Mendoza y SE AFIANZA ARRIBA | #GodoyCruz 0-2 #Velez | Resumen El técnico dejó en claro que el problema pasa por los errores propios: “No es que Vélez nos generó muchísimas ocasiones, los dos tuvimos errores, pero a nosotros nos costaron caro”. Con la mira puesta en Platense, el próximo rival, pidió sostener el trabajo y pensar en positivo: “Estamos muy golpeados, pero no podemos opacar lo bueno que hicimos en partidos anteriores”. Finalmente, cerró con autocrítica: “Me hago responsable de este momento, de estas cuatro derrotas seguidas. Sabemos que estamos en una situación delicada y tenemos que mejorar lo antes posible”.

La palabra de Walter Ribonetto

La autocrítica de Walter Ribonetto por el momento de Godoy Cruz tras la caída ante Vélez

WALTER RIBONETTO Y UN DURO ARRANQUE EN GODOY CRUZ



El entrenador acumula cuatro derrotas en igual cantidad de partidos desde que asumió en el Tomba:



1-2 vs. Atlético Mineiro (Copa Sudamericana).

2-4 vs. River Plate.

0-1 vs. Atlético Mineiro (Copa Sudamericana).

0-2 vs. Vélez Sarsfield.