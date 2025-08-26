sin victorias por ahora

Walter Ribonetto habló de la derrota del Tomba ¿A quién responsabilizó del flojo presente?

El DT del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Walter Ribonetto, hizo referencia a la caída del Expreso ante Vélez. Repasá lo que dijo.

Walter Ribonetto se mostró dolido por la actualidad del equipo (Foto: La Página Bodeguera).

Walter Ribonetto se mostró dolido por la actualidad del equipo (Foto: La Página Bodeguera).

 Por Martín Sebastián Colucci

El entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, el apuntado Walter Ribonetto, brindó una conferencia de prensa después de la derrota frente a Vélez Sarsfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El DT reconoció la preocupación por la racha negativa, se hizo responsable del momento y remarcó la necesidad de recuperar confianza para volver al triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1960098826498248819&partner=&hide_thread=false

El análisis de Walter Ribonetto

Ribonetto admitió que la situación anímica es complicada: “El plantel está golpeado, ya hace bastante tiempo. Necesitamos potenciar a los que están bajos en confianza y a partir de ahí crecer. No es fácil jugar en este Estadio”, explicó. También reconoció la ansiedad de los hinchas y señaló que muchas veces influye de forma negativa en el rendimiento: “Nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero eso lo vamos a cambiar”.

Lee además
Etiec sigue cosechando buenos resultados.
el mejor de todos

Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?
Luisito Maggini volvió a los puesto de punta con un 4° puesto en el exigente Procar 4000.
con todo

Procar 4000: Mendoza hizo historia en el automovilismo nacional y vos no te lo podés perder
Embed - VELEZ GANÓ en Mendoza y SE AFIANZA ARRIBA | #GodoyCruz 0-2 #Velez | Resumen

El técnico dejó en claro que el problema pasa por los errores propios: No es que Vélez nos generó muchísimas ocasiones, los dos tuvimos errores, pero a nosotros nos costaron caro. Con la mira puesta en Platense, el próximo rival, pidió sostener el trabajo y pensar en positivo: “Estamos muy golpeados, pero no podemos opacar lo bueno que hicimos en partidos anteriores”. Finalmente, cerró con autocrítica: “Me hago responsable de este momento, de estas cuatro derrotas seguidas. Sabemos que estamos en una situación delicada y tenemos que mejorar lo antes posible”.

La palabra de Walter Ribonetto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1960122437888356587&partner=&hide_thread=false

Los números de Walter Ribonetto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/picadotv_/status/1960111455858204873&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar

Bomba en Europa: Alejandro Garnacho podría quedar colgado en Manchester y perder el Mundial 2026

Tras la piñadera en la AmeriCup, la Selección de Básquet volvió a dar la nota ¿Qué pasó?

Flojísima primera jornada en el US Open para los argentinos

Argentina disputará la Finalissima ante España ¿Cuándo se juega?

Lanús amargó a River y se lo empató en la última jugada

Otro golpe para El Tomba: Vélez lo venció 2-0 y el equipo se hunde en la tabla general

La Selección de Vóley dio un paso gigante en el Mundial ¿Cuál fue el aporte de los mendocinos?

LO QUE SE LEE AHORA
Etiec sigue cosechando buenos resultados.
el mejor de todos

Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley sobre el huso horario y cuándo empezaría aplicarse.
Huso horario

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Durante varias horas no se podrá ascender ni descender de uno de los paradores del Metrotranvía. 
servicios

Atención: vuelven a aplicar restricciones al Metrotranvía por el partido de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Por Sitio Andino Sociedad
Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por Pablo Segura
Cómo afecta en la provincia de Mendoza la huelga de controladores aéreos.
Medida de fuerza

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Por Florencia Martinez del Rio