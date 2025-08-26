sigue con vida

Tras la piñadera en la AmeriCup, la Selección de Básquet volvió a dar la nota ¿Qué pasó?

La Selección de básquet de Argentina se presentó por una nueva fecha de la dura AmeriCup y quedó en el centro de la escena. Repasá lo sucedido.

Sufrida clasificación en la AmeriCup: Argentina venció a Colombia con un doble agónico.

Sufrida clasificación en la AmeriCup: Argentina venció a Colombia con un doble agónico.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de básquet de Argentina vivió una noche de locura en la AmeriCup de Nicaragua: tras la polémica derrota ante Dominicana y las sanciones por la gresca, la Selección de Pablo Prigioni venció a Colombia 84-83 con un cierre electrizante de Nicolás Brussino y una actuación memorable de Juan Fernández, asegurando su lugar en los cuartos de final.

Sufrimiento en la AmeriCup y un Fernández que brilló

La gran figura fue Juan Fernández, que firmó una planilla de 36 puntos (15/20 en tiros de campo), 16 rebotes (5 ofensivos), 1 asistencia, 1 robo y 2 tapas. Estuvo imparable en la pintura y sostuvo al equipo en los pasajes más complicados. También se destacaron Gonzalo Corbalán (20 puntos) y José Vildoza (10), mientras que Brussino, aunque aportó poco en el goleo, fue héroe con la jugada final que dio el triunfo.

Lee además
La Selección hizo agua en la AmeriCup. video
hubo de todo

La Selección de Básquet y un escandaloso final en la AmeriCup: mirá cómo se mataron a palos
Etiec sigue cosechando buenos resultados.
el mejor de todos

Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1960141128692371611&partner=&hide_thread=false

El duelo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, que fue el siguiente al escándalo con Dominicana, comenzó favorable para Argentina, que ganó el primer cuarto 29-17. Sin embargo, Colombia, dirigida por Tomás Díaz, reaccionó y se fue al descanso arriba 41-40. Con Braian Angola (22), Michaell Jackson (15), Hansel Atencia (14) y Luis Almanza (11) como figuras, los cafeteros llegaron a ponerse al frente en el último minuto. En el suspiro final, un triple errado por Fernández terminó en la corrección aérea de Brussino, sin rebote, que selló el 84-83 y la clasificación.

La palabra del DT de la Selección de Básquet de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1960167758898835612&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para la Selección Argentina en la AmeriCup

Con este resultado, la Albiceleste terminó segunda en el grupo, detrás de República Dominicana. El cruce de cuartos dependerá del resultado entre Canadá y Puerto Rico, y se organizará según la tabla de los ocho clasificados. La buena noticia es que regresarán los suspendidos Francisco Cáffaro y Juan Vaulet, mientras que Gonzalo Bressán deberá cumplir aún un partido más de sanción y recién podrá volver en una eventual semifinal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1960160255670653265&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Procar 4000: Mendoza hizo historia en el automovilismo nacional y vos no te lo podés perder

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar

Bomba en Europa: Alejandro Garnacho podría quedar colgado en Manchester y perder el Mundial 2026

Walter Ribonetto habló de la derrota del Tomba ¿A quién responsabilizó del flojo presente?

Flojísima primera jornada en el US Open para los argentinos

Argentina disputará la Finalissima ante España ¿Cuándo se juega?

Lanús amargó a River y se lo empató en la última jugada

Otro golpe para El Tomba: Vélez lo venció 2-0 y el equipo se hunde en la tabla general

LO QUE SE LEE AHORA
Etiec sigue cosechando buenos resultados.
el mejor de todos

Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley sobre el huso horario y cuándo empezaría aplicarse.
Huso horario

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Durante varias horas no se podrá ascender ni descender de uno de los paradores del Metrotranvía. 
servicios

Atención: vuelven a aplicar restricciones al Metrotranvía por el partido de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Por Sitio Andino Sociedad
Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por Pablo Segura
Cómo afecta en la provincia de Mendoza la huelga de controladores aéreos.
Medida de fuerza

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Por Florencia Martinez del Rio