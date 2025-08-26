Tras la piñadera en la AmeriCup, la Selección de Básquet volvió a dar la nota ¿Qué pasó?

Sufrida clasificación en la AmeriCup: Argentina venció a Colombia con un doble agónico.

La Selección de básquet de Argentina vivió una noche de locura en la AmeriCup de Nicaragua: tras la polémica derrota ante Dominicana y las sanciones por la gresca, la Selección de Pablo Prigioni venció a Colombia 84-83 con un cierre electrizante de Nicolás Brussino y una actuación memorable de Juan Fernández, asegurando su lugar en los cuartos de final.

Sufrimiento en la AmeriCup y un Fernández que brilló La gran figura fue Juan Fernández, que firmó una planilla de 36 puntos (15/20 en tiros de campo), 16 rebotes (5 ofensivos), 1 asistencia, 1 robo y 2 tapas. Estuvo imparable en la pintura y sostuvo al equipo en los pasajes más complicados. También se destacaron Gonzalo Corbalán (20 puntos) y José Vildoza (10), mientras que Brussino, aunque aportó poco en el goleo, fue héroe con la jugada final que dio el triunfo.

El jueves jugará por los cuartos de… pic.twitter.com/FuptyyoIiP — Argentina Básquet (@cabboficial) August 26, 2025 El duelo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, que fue el siguiente al escándalo con Dominicana, comenzó favorable para Argentina, que ganó el primer cuarto 29-17. Sin embargo, Colombia, dirigida por Tomás Díaz, reaccionó y se fue al descanso arriba 41-40. Con Braian Angola (22), Michaell Jackson (15), Hansel Atencia (14) y Luis Almanza (11) como figuras, los cafeteros llegaron a ponerse al frente en el último minuto. En el suspiro final, un triple errado por Fernández terminó en la corrección aérea de Brussino, sin rebote, que selló el 84-83 y la clasificación.

https://t.co/US7tUrltxO pic.twitter.com/RiBRyBYNJ4 — Argentina Básquet (@cabboficial) August 26, 2025 Lo que viene para la Selección Argentina en la AmeriCup Con este resultado, la Albiceleste terminó segunda en el grupo, detrás de República Dominicana. El cruce de cuartos dependerá del resultado entre Canadá y Puerto Rico, y se organizará según la tabla de los ocho clasificados. La buena noticia es que regresarán los suspendidos Francisco Cáffaro y Juan Vaulet, mientras que Gonzalo Bressán deberá cumplir aún un partido más de sanción y recién podrá volver en una eventual semifinal.

