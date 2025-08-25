hubo de todo

La Selección de Básquet y un escandaloso final en la AmeriCup: mirá cómo se mataron a palos

La Selección Argentina de Básquet y Dominicana jugaron una final en la citada AmeriCup pero todo terminó mal. Repasá las violentas imágenes.

La Selección hizo agua en la AmeriCup.

La Selección hizo agua en la AmeriCup.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota por 84-83 frente a República Dominicana en la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El partido fue parejo y emotivo hasta el final, pero terminó con incidentes entre jugadores y dejó al equipo de Pablo Prigioni contra las cuerdas en la pelea por la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1959728544948559880&partner=&hide_thread=false

Escandaloso final en Argentina básquet vs Dominicana

El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) forzó la prórroga, pero en la última jugada no logró lanzar a tiempo. En el suplementario, la paridad se mantuvo hasta el final, aunque Dominicana aprovechó mejor sus rebotes ofensivos y se quedó con una victoria ajustada.

En la definición, los intentos de Vildoza y Juani Marcos no ingresaron, lo que selló la derrota albiceleste. El máximo anotador argentino fue Gonzalo Corbalán, con 20 puntos y 7 asistencias, acompañado por Nicolás Brussino. En el conjunto caribeño, la figura fue David Jones, también con 20 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1959739460167270757&partner=&hide_thread=false

Incidentes tras la derrota del básquet y lo que se viene para Argentina

Cuando sonó la chicharra final, se produjeron momentos de gran tensión. Hubo empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos, reflejo de la intensidad con la que se jugó durante los 45 minutos.

La derrota complica el panorama de la Selección Argentina en la AmeriCup 2025, que ahora deberá ganarle a Colombia este lunes a las 18:40 para mantener sus chances de clasificar a los cuartos de final. El equipo de Pablo Prigioni no tiene margen de error y se juega todo en el próximo encuentro.

Embed - FINAL CALIENTE en ARGENTINA 83-84 REP. DOMINICANA en la AMERICUPEMPUJONES, PIÑAS y CAÍDAS
