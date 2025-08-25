La Selección de Básquet y un escandaloso final en la AmeriCup: mirá cómo se mataron a palos

La Selección hizo agua en la AmeriCup.

La Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota por 84-83 frente a República Dominicana en la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El partido fue parejo y emotivo hasta el final, pero terminó con incidentes entre jugadores y dejó al equipo de Pablo Prigioni contra las cuerdas en la pelea por la clasificación.

Argentina irá por la clasificación este lunes desde las 18.40 ante Colombia pic.twitter.com/iHXBv5oZI5 — Argentina Básquet (@cabboficial) August 24, 2025 Escandaloso final en Argentina básquet vs Dominicana El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) forzó la prórroga, pero en la última jugada no logró lanzar a tiempo. En el suplementario, la paridad se mantuvo hasta el final, aunque Dominicana aprovechó mejor sus rebotes ofensivos y se quedó con una victoria ajustada.

En la definición, los intentos de Vildoza y Juani Marcos no ingresaron, lo que selló la derrota albiceleste. El máximo anotador argentino fue Gonzalo Corbalán, con 20 puntos y 7 asistencias, acompañado por Nicolás Brussino. En el conjunto caribeño, la figura fue David Jones, también con 20 unidades.

Cuando sonó la chicharra final, se produjeron momentos de gran tensión. Hubo empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos, reflejo de la intensidad con la que se jugó durante los 45 minutos.

La derrota complica el panorama de la Selección Argentina en la AmeriCup 2025, que ahora deberá ganarle a Colombia este lunes a las 18:40 para mantener sus chances de clasificar a los cuartos de final. El equipo de Pablo Prigioni no tiene margen de error y se juega todo en el próximo encuentro.