US Open 2025: quiénes son los argentinos que ponen primera este domingo

Este domingo comienza el US Open 2025, el último Grand Slam del año, con la presencia de siete jugadores de tenis argentinos en los cuadros principales. Entre los destacados, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se medirán en la primera ronda, en un cruce que asegura al menos un argentino en la siguiente instancia del torneo neoyorquino.
Los argentinos que buscan hacer historia en el US Open 2025
En la edición pasada, el italiano Jannik Sinner se consagró campeón por segunda vez en un Grand Slam, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se llevó el trofeo femenino y ratificó su lugar entre las figuras de la WTA.
Duelo argentino y cruces destacados del primer día en el US Open
La apertura del torneo tendrá un condimento especial con el duelo entre Etcheverry (58°) y Ugo Carabelli (43°) en el Court 10 desde las 15.10. Además, Mariano Navone (74°) se enfrentará al local Marcos Giron (55°), al que ya derrotó esta semana en Winston-Salem.
Otros partidos destacados de la jornada: Novak Djokovic (7°) debutará ante Learner Tien, Ben Shelton (6°) contra Ignacio Buse, y en el cuadro femenino, la número uno del mundo Aryna Sabalenka irá ante Rebeka Masarova, mientras que Jessica Pegula (4°) chocará con Maya Sherif.
US Open 2025 en vivo: TV y streaming en Argentina
Los partidos del US Open 2025 se podrán ver en Argentina por ESPN 2 y las plataformas digitales Star+ y ESPN Play. Además, estará disponible en los siguientes canales: