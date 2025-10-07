Brasil, la gran vidriera del vino argentino en América Latina

Por cuarto año consecutivo, Wines of Argentina (WofA) reafirmó la presencia del país en ProWine Sao Paulo , la feria B2B más importante de vinos y espirituosas de América Latina. El encuentro, realizado del 30 de septiembre al 2 de octubre , volvió a reunir a los principales actores del comercio vitivinícola regional, consolidando a Brasil como un mercado estratégico para la expansión del vino argentino .

Con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores , WofA lideró una delegación integrada por 101 bodegas , 16 de ellas bajo su paraguas institucional. La participación se inscribió en una política sostenida de promoción exterior que busca ampliar la competitividad y posicionamiento del sector.

“El compromiso de la Agencia es acompañar a las economías regionales en su inserción internacional mediante acciones concretas de promoción. Trabajar junto a WofA significa fortalecer un sello de calidad que representa a la Argentina en el mundo”, señaló Diego Sucalesca , presidente ejecutivo del organismo.

El pabellón argentino fue uno de los más destacados de la feria y reunió a firmas reconocidas como Finca Flichman, Familia Falasco, Mascota Vineyards, Finca Las Moras y Piedra Negra, entre otras.

sao pablo 1 Los vinos blancos y jóvenes fueron los que más se destacaron en la ProWine de Sao Pablo

Nuevos estilos y diversidad regional

Como parte de su programa institucional, WofA organizó un conversatorio titulado “Argentina: amplificación de estilos y nuevas fronteras”, orientado a debatir la evolución del vino argentino y su adaptación a las tendencias del mercado internacional. Participaron Marcel Miwa, Eduardo Milan y Mariana Torta, quienes además guiaron una degustación de siete etiquetas representativas de nuevas regiones y estilos emergentes del país.

La actividad se complementó con una cena exclusiva para periodistas, sommeliers e importadores, celebrada en el restaurante Chou, dirigido por la sommelier brasileña Gabriela Monteleone. Bajo la coordinación de Magdalena Pesce y Mariana Torta, se presentaron 18 vinos que reflejaron la creciente diversidad del país, con un enfoque particular en blancos, rosados y tintos de perfil contemporáneo.

Un mercado en transformación

“El dinamismo del mercado brasileño nos exige rapidez y flexibilidad. La creciente demanda de vinos blancos, que podrían alcanzar el 25% del volumen total en 2025, refleja un consumidor en búsqueda de innovación”, explicó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina. “Nuestra estrategia apunta a destacar la diversidad de terroirs y estilos bajo el lema ‘Vinho Argentino, o vinho do agora’, que expresa esta nueva etapa de expansión”.

Los datos respaldan esa evolución. Según Ideal.BI Consulting, el mercado brasileño de vino importado proyecta un crecimiento sostenido de entre 3% y 5% en volumen para 2025, acompañado de un cambio profundo en los patrones de consumo. La demanda se orienta hacia la premiumización, con un aumento del 13,8% en los vinos de entre USD 25 y 49,99 y del 15,3% en los de más de USD 100.

Este viraje responde a la consolidación de nuevas generaciones de consumidores, especialmente entre los 35 y 55 años, que hoy concentran el 59% del total del público. Dentro de esa tendencia, los vinos blancos pasaron de representar el 18% del consumo en 2019 a una proyección del 25% para 2025, reflejando una apertura a estilos más frescos y versátiles.

Brasil, puerta de entrada y laboratorio de tendencias

Con más de 15.000 visitantes y 1.500 marcas de 36 países, ProWine Sao Paulo volvió a confirmar su papel como punto de encuentro estratégico para el comercio del vino en América Latina. Para la Argentina, su participación reafirma una presencia que combina diplomacia económica, innovación enológica y capacidad de adaptación a un consumidor que valora la calidad y la autenticidad.

El vino argentino no solo consolida su posición en el mercado brasileño: explora nuevas fronteras de estilo, en sintonía con las transformaciones culturales y económicas que atraviesan la región.