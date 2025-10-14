14 de octubre de 2025
Tensión entre la Liga y el Municipio

General Alvear: del vestuario al despacho, el duro cruce entre Merlos y Molero por la Selección de fútbol

El viaje del equipo de fútbol a Tandil por la Copa País desató una fuerte polémica. Merlos acusa falta de apoyo, mientras que el intendente sostiene que el viaje “nunca estuvo en riesgo”.

Andrés Merlos, Alejandro Molero
Por Sitio Andino Departamentales

Tras la polémica generalizada en todo General Alvear por el "famoso" viaje de la selección a Tandil para disputar la semifinal de la Copa País, el presidente de la Liga Alvearense, Andrés Merlos respondió al comunicado del municipio. “Al Intendente lo invitó a un mano a mano, no tengo nada que esconder, que se quede tranquilo, que no me interesa la política”, aseguró el dirigente y enfatizó que la Selección viaja principalmente, "gracias al aporte del Presidente de Pacífico, Roberto Ortubia", para continuar enfatizando; "él pagó todo el operativo concerniente al viaje, y por eso podemos viajar, además agradecemos a la gente del departamento que fue a la cancha a ver a la Selección y con ese dinero podemos devolverle a Ortubia lo que nos ha prestado".

El controvertido árbitro y titular de la Liga además agregó: "No me sorprendió la respuesta de la municipalidad, por qué mienten, no saben nada de los números. No nos atienden en el municipio y quiero aclarar además que nunca el intendente fue a un partido, porque no le interesa el fútbol de Alvear".

Andres Merlos respondió al comunicado del municipio de General Alvear

Tras el testimonio de Andrés Merlos en Noticiero Andino el intendente Alejandro Molero recogió el guante y fue en la misma sintonía la respuesta. El jefe comunal aseguró que lo Googleo a Merlo y se encontró con durísimos calificativos, lo describió como un ser oscuro y un "palanganas" del que no hay que hablar.

"Acusaciones de nuestra parte no han existido, si aclaraciones, de un personaje que armó una movida de un viaje que ya estaba acordado y cerrado. Aparece una nota "trucha" que seguramente esta persona la escribió y firmó para que difundan algunos medios, generando incertidumbre y malestar. Quiero aclarar que siempre estuvo garantizado el viaje, hicimos un aporte económico de 2 millones de pesos, además de sponsorear la camiseta desde el inicio del torneo, agregó Molero.

El intendente agregó además: "Recibí una sola vez a Merlos en la intendencia, se sentó y me dijo que era el nuevo presidente de la Liga Alvearense de Fútbol y que necesitaba 32 millones de pesos, porque eso era lo que le daba en el municipio de San Rafael. Yo le expliqué, que así no funciona y que nosotros a los clubes les bajamos muchos subsidios, que apoyamos mucho al fútbol y colaboramos con el deporte en general".

"Este tipo de personajes no es de General Alvear, no vive en General Alvear y solo viene a contaminar, son tan peligrosos los que se hacen los suavecitos, le importa un comino, los clubes, el fútbol, ellos trabajan solamente para su beneficio personal", respondió el mandatario

Alejandro Molero, intendente de General Alvear tomó el guante y le respondió a Merlos

¿Cuándo se disputa el partido de vuelta por la semifinal de la Copa País?

El combinado de fútbol de General Alvear emprendió el viaje este martes rumbo a Tandil, donde mañana desde las 20.30 en el Estadio General San Martín, disputará el partido de vuelta por la semifinal de la Copa País frente al representativo de la provincia de Buenos Aires.

Tras la victoria en la ida y de local por 1 a 0 con gol de Matías Vignolo, el equipo mendocino buscará reafirmar su buen momento y conseguir el pase a la final del certamen nacional.

Por el otro lado de la llave, también este miércoles definirán al otro finalista, se enfrentarán Cañada de Gómez (Santa Fe), que en la ida ganó 2 a 0 con goles de Nicolás Ibarra y Jeremías Cezar a Río Cuarto (Córdoba).

De General Alvear a Tandil por un lugar en la final

