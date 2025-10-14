14 de octubre de 2025
{}
golpe al mentón

Sorpresa premundialista para Gustavo Alfaro: dura derrota de Paraguay 2-0 ante Corea del Sur

La Selección de Paraguay, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, no tuvo un buena jornada en Corea y cayó derrotado. Repasá lo sucedido.

El Paraguay de Gustavo Alfaro no hizo pie.

La selección de Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro y que tiene al jugador de Independiente Rivadavia Alex Arce, perdió 2-0 ante Corea del Sur en Seúl y cerró con un balance negativo la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. Fue la segunda caída consecutiva, tras la derrota 2-1 frente a Japón, y dejó más preguntas que certezas de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.

La derrota de Paraguay ante Corea del Sur

El partido disputado en el estadio de Seúl mostró a un equipo paraguayo sin demasiadas ideas en ataque. Los goles de Corea llegaron en momentos claves del encuentro y sellaron un resultado que golpea el ánimo del plantel. La Albirroja intentó reaccionar, pero la falta de contundencia volvió a ser una constante.

La gira asiática, pensada para probar variantes y dar rodaje a nuevos nombres, terminó exponiendo falencias que el entrenador deberá resolver en los próximos meses.

Una gira con más dudas que certezas

El saldo final de la doble fecha FIFA fue de dos derrotas en dos partidos, con tres goles recibidos y apenas uno convertido. Más allá de los resultados, lo que preocupa es el nivel mostrado: poca generación de juego, dificultades en defensa y ausencia de un liderazgo claro dentro del campo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Paraguay necesitará ajustar piezas, recuperar confianza y darle continuidad a un proyecto que, de momento, no termina de convencer.

