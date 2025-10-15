Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

Lionel Messi llegó a las 60 asistencias con la Selección Argentina y superó a Neymar y Donovan: mirá la histórica tabla completa.

El astro argentino Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial: con dos asistencias en la goleada 6-0 de la Selección de fútbol de Argentina ante Puerto Rico, alcanzó las 60 asistencias y se convirtió en el máximo asistidor histórico a nivel selecciones, dejando atrás a figuras legendarias.

Lionel Messi superó a Neymar y Donovan para quedarse con el récord mundial El rosarino repartió dos pases decisivos: el primero a Gonzalo Montiel, a los 23 minutos de la etapa inicial, y el segundo a Lautaro Martínez, a los 39’ del complemento. Con esas jugadas, Messi dejó atrás a Neymar y al estadounidense Landon Donovan, quienes hasta ahora compartían la cima.

El 10 argentino ya había superado hace tiempo a históricos como Ferenc Puskás (53 asistencias) y Sándor Kocsis (51). Ahora estira su ventaja en la tabla, confirmando su vigencia y su rol clave como generador de juego en la Selección Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamLeoM/status/1978283517399208319&partner=&hide_thread=false Dos asistencias de Lionel en el 6-0 contra Puerto Rico. pic.twitter.com/Ybfo1Nmod5 — Team Leo Messi (@TeamLeoM) October 15, 2025 Tabla histórica de asistencias en la Selección de fútbol de Argentina En el plano local, Messi domina con holgura: sus 60 asistencias lo colocan muy por encima de Ángel Di María (28) y de Diego Maradona (26), quienes completan el podio histórico de la Albiceleste.

El top ten lo completan Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12). Una lista de cracks que dimensiona el dominio absoluto del capitán argentino en esta estadística.