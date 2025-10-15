Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

El astro argentino Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial: con dos asistencias en la goleada 6-0 de la Selección de fútbol de Argentina ante Puerto Rico, alcanzó las 60 asistencias y se convirtió en el máximo asistidor histórico a nivel selecciones, dejando atrás a figuras legendarias.
Lionel Messi superó a Neymar y Donovan para quedarse con el récord mundial
El rosarino repartió dos pases decisivos: el primero a Gonzalo Montiel, a los 23 minutos de la etapa inicial, y el segundo a Lautaro Martínez, a los 39’ del complemento. Con esas jugadas, Messi dejó atrás a Neymar y al estadounidense Landon Donovan, quienes hasta ahora compartían la cima.
El 10 argentino ya había superado hace tiempo a históricos como Ferenc Puskás (53 asistencias) y Sándor Kocsis (51). Ahora estira su ventaja en la tabla, confirmando su vigencia y su rol clave como generador de juego en la Selección Argentina.
Tabla histórica de asistencias en la Selección de fútbol de Argentina
En el plano local, Messi domina con holgura: sus 60 asistencias lo colocan muy por encima de Ángel Di María (28) y de Diego Maradona (26), quienes completan el podio histórico de la Albiceleste.
El top ten lo completan Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12). Una lista de cracks que dimensiona el dominio absoluto del capitán argentino en esta estadística.