Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

Luego de la goleada 6-0 de la Selección de fútbol de Argentina sobre Puerto Rico , Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó conceptos claros: los amistosos “sirven para probar jugadores” y son una chance ideal para que los nuevos convocados tengan su primera experiencia con la camiseta albiceleste.

El entrenador se mostró satisfecho con la oportunidad de darle minutos a futbolistas que debutaron en este amistoso. Para Scaloni, “todos los jugadores son válidos” y estas experiencias les permiten sumar confianza, entrenarse a mayor intensidad y adaptarse al grupo.

El DT destacó particularmente a jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono , a quienes imagina conviviendo en el once titular en el futuro. Además, recalcó que entiende los nervios y equivocaciones en las primeras citaciones, pero insiste en que estos encuentros no se olvidan más.

Otro de los puntos salientes fue la vuelta de Lionel Messi al equipo, después de haber descansado ante Venezuela. Scaloni confesó que le consultó al capitán si estaba en condiciones y que la respuesta fue positiva, con la alegría de poder utilizarlo.

#AmistosoInternacional Lionel Scaloni: "Lo más importante que tenemos es la juventud, y muchos chicos tienen a estos futbolistas como espejos. Por eso es tan importante que nuestros jugadores sean buena gente". pic.twitter.com/uTl0BlT4nH

Messi jugó en su casa, el estadio del Inter Miami, y repartió dos asistencias que levantaron al público estadounidense. Para el DT, además de lo futbolístico, lo más importante es que el “10” se muestra feliz y sigue siendo un ejemplo para los más chicos.

En definitiva, Scaloni evitó detenerse en la facilidad del rival y eligió remarcar el valor de cada partido. Según él, los amistosos de este tipo son clave para ampliar el recambio generacional, fortalecer la mentalidad de grupo y mantener a la Selección Argentina en la cima con proyección a futuro.