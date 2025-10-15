15 de octubre de 2025
Sitio Andino
Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

El DT de la Selección Lionel Scaloni se pronunció tras el 6-0 ante Puerto Rico y dejó frases clave sobre Messi y los nuevos convocados. Mirá qué dijo.

El DT Lionel Scaloni campeón del mundo valoró la oportunidad de probar jugadores en Miami.

Luego de la goleada 6-0 de la Selección de fútbol de Argentina sobre Puerto Rico, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó conceptos claros: los amistosos “sirven para probar jugadores” y son una chance ideal para que los nuevos convocados tengan su primera experiencia con la camiseta albiceleste.

El DT destacó particularmente a jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, a quienes imagina conviviendo en el once titular en el futuro. Además, recalcó que entiende los nervios y equivocaciones en las primeras citaciones, pero insiste en que estos encuentros no se olvidan más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978291689501401229&partner=&hide_thread=false

Lionel Messi volvió a la titularidad y fue clave con dos asistencias

Otro de los puntos salientes fue la vuelta de Lionel Messi al equipo, después de haber descansado ante Venezuela. Scaloni confesó que le consultó al capitán si estaba en condiciones y que la respuesta fue positiva, con la alegría de poder utilizarlo.

Messi jugó en su casa, el estadio del Inter Miami, y repartió dos asistencias que levantaron al público estadounidense. Para el DT, además de lo futbolístico, lo más importante es que el “10” se muestra feliz y sigue siendo un ejemplo para los más chicos.

En definitiva, Scaloni evitó detenerse en la facilidad del rival y eligió remarcar el valor de cada partido. Según él, los amistosos de este tipo son clave para ampliar el recambio generacional, fortalecer la mentalidad de grupo y mantener a la Selección Argentina en la cima con proyección a futuro.

