Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía de Mendoza detuvo este martes a dos hermanos acusados de haber participado en un intento de homicidio ocurrido en Guaymallén . Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos coordinados por la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz , con el apoyo de las unidades de Las Heras y Capital .

Las medidas judiciales se llevaron a cabo en tres domicilios : uno ubicado en el barrio Jardín Victoria de Godoy Cruz y otros dos en las calles Sarmiento y Lencinas , en Las Heras . En este último lugar, el operativo arrojó resultado positivo con la captura de los sospechosos, quienes tenían pedido de captura activa por un hecho ocurrido el 9 de junio, cuando un joven fue baleado en Guaymallén .

Durante el procedimiento (que contó con la participación del Grupo Especial de Seguridad (GES) y la División VANT (vehículos aéreos no tripulados) los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo en moneda chilena, que superó los cinco millones de pesos .

Los hermanos detenidos , junto a un tercer sospechoso , habían sido señalados como autores del ataque armado en el que la víctima resultó gravemente herida tras recibir varios disparos . Por este motivo, la UFI de Homicidios había ordenado la captura de los tres implicados .

Antecedentes de los dos detenidos

Los hermanos Joel Ezequiel y Jesús Nahuel Flores Avilés cuentan con antecedentes policiales y órdenes de captura vigentes.

Joel Ezequiel Flores Avilés, de 22 años, registra una orden de captura vigente emitida el 13 de junio de 2025 y antecedentes por lesiones dolosas del 21 de septiembre de 2017. Además, figura con cuatro ingresos previos en registros de “Antecedentes y Medios de Vida” entre los años 2017 y 2025.

Su hermano, Jesús Nahuel Flores Avilés, de 26 años, también posee dos órdenes de captura vigentes y antecedentes por hurto simple,robo simple en grado de tentativa y otras causas vinculadas a delitos registrados el 5 de julio de 2023. Asimismo, presenta tres ingresos en registros policiales correspondientes al 7 de junio, 30 de mayo y 18 de enero de 2023.

Vinculados a un crimen en el barrio Jardín Victoria

Además, los investigadores indicaron que los aprehendidos estarían vinculados a un enfrentamiento armado ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Jardín Victoria, donde una mujer perdió la vida.

Por disposición del fiscal interviniente, Juan Manuel Sánchez, los detenidos fueron trasladados a la sede de detención Estrada, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.