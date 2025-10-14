14 de octubre de 2025
Sitio Andino
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía de Mendoza detuvo a dos hermanos sospechados de intento de homicidio en Guaymallén y vinculados a un enfrentamiento donde una mujer murió.

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza detuvo este martes a dos hermanos acusados de haber participado en un intento de homicidio ocurrido en Guaymallén. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos coordinados por la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz, con el apoyo de las unidades de Las Heras y Capital.

El operativo policial en Guaymallén

Las medidas judiciales se llevaron a cabo en tres domicilios: uno ubicado en el barrio Jardín Victoria de Godoy Cruz y otros dos en las calles Sarmiento y Lencinas, en Las Heras. En este último lugar, el operativo arrojó resultado positivo con la captura de los sospechosos, quienes tenían pedido de captura activa por un hecho ocurrido el 9 de junio, cuando un joven fue baleado en Guaymallén.

operativo, allanamiento
Los investigadores indicaron que los aprehendidos estarían vinculados a un enfrentamiento armado

Durante el procedimiento (que contó con la participación del Grupo Especial de Seguridad (GES) y la División VANT (vehículos aéreos no tripulados) los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo en moneda chilena, que superó los cinco millones de pesos.

operativo, detención, mendoza
Los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo

Los hermanos detenidos, junto a un tercer sospechoso, habían sido señalados como autores del ataque armado en el que la víctima resultó gravemente herida tras recibir varios disparos. Por este motivo, la UFI de Homicidios había ordenado la captura de los tres implicados.

Antecedentes de los dos detenidos

Los hermanos Joel Ezequiel y Jesús Nahuel Flores Avilés cuentan con antecedentes policiales y órdenes de captura vigentes.

Joel Ezequiel Flores Avilés, de 22 años, registra una orden de captura vigente emitida el 13 de junio de 2025 y antecedentes por lesiones dolosas del 21 de septiembre de 2017. Además, figura con cuatro ingresos previos en registros de “Antecedentes y Medios de Vida” entre los años 2017 y 2025.

Su hermano, Jesús Nahuel Flores Avilés, de 26 años, también posee dos órdenes de captura vigentes y antecedentes por hurto simple,robo simple en grado de tentativa y otras causas vinculadas a delitos registrados el 5 de julio de 2023. Asimismo, presenta tres ingresos en registros policiales correspondientes al 7 de junio, 30 de mayo y 18 de enero de 2023.

Vinculados a un crimen en el barrio Jardín Victoria

Además, los investigadores indicaron que los aprehendidos estarían vinculados a un enfrentamiento armado ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Jardín Victoria, donde una mujer perdió la vida.

Por disposición del fiscal interviniente, Juan Manuel Sánchez, los detenidos fueron trasladados a la sede de detención Estrada, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

