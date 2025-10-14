Qué dijo Javier Milei sobre la polémica frase de Donald Trump sobre Argentina

El Presidente y parte de su gabinete estuvo en el Salón Oval, junto al anfitrión Trump.

El presidente Javier Milei se refirió en redes sociales a su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, donde agradeció el respaldo de su par estadounidense y vinculó ese apoyo con la continuidad del rumbo libertario en la Argentina. Además, se mostró en línea con el polémico mensaje que había brindado previamente el norteamericano, en cuanto al apoyo atado al resultado electoral .

“ Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca . Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, expresó Milei en su cuenta de X.

Gira Internacional Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Bonos y dólares Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja

El mandatario aseguró que el apoyo de Estados Unidos será clave para sostener el programa de reformas que lleva adelante su administración. “El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”, añadió.

En su publicación, el Presidente fue más allá y advirtió sobre la relación entre el futuro electoral y el respaldo internacional. “ La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando ”, escribió.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw

“Pero yo confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”, completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978226982035894283&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei firmó el Libro de Visitas de Honor de la Casa Blanca de los Estados Unidos, junto al Presidente Donald Trump. pic.twitter.com/CIjXyBBeAP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

El mensaje de Donald Trump y las aclaraciones oficiales

Donald Trump había valorado la gestión de Milei y afirmó que “si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Javier Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, evitaron profundizar en esa lectura electoral. Voceros del Gobierno aclararon que Trump habría hecho referencia a la continuidad del proyecto libertario hacia 2027, y no a las legislativas de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1978159388536791429&partner=&hide_thread=false President Trump Participates in a Bilateral Lunch with the President of the Argentine Republic https://t.co/6acsbcFcWf — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Aun así, en distintos sectores del Ejecutivo reconocen que los dichos del exmandatario generaron inquietud, especialmente por la reacción que puedan tener los mercados ante una eventual derrota de La Libertad Avanza.

“El expresidente fijó expectativas que no sabemos si podemos cumplir”, admitieron fuentes oficiales, mientras otras voces internas relativizan el impacto del mensaje y destacan la importancia del vínculo económico con Washington, que se afianzó tras el reciente acuerdo bilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978162803966923248&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei habló sobre la situación argentina en el comienzo de la reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. pic.twitter.com/s3j74UaXLR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

El encuentro entre Milei y Trump fue presentado como un gesto político y diplomático de alto perfil por parte del Gobierno argentino, en medio de la agenda de reformas y negociaciones financieras internacionales.

El propio Milei concluyó su mensaje reafirmando su alineamiento con Washington y su convicción de que la Argentina “volverá a ocupar un lugar de relevancia entre las naciones del mundo”.

Fuentes: con información de TN e Infobae