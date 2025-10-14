15 de octubre de 2025
Javier Milei firmó el decreto para extraditar a Fred Machado a los Estados Unidos

Se trata del hombre que habría financiado la campaña de José Luis Espert con dinero del narcotráfico. Qué sucederá con el presunto delincuente.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, quien es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico y que habría financiado la campaña de José Luis Espert años atrás.

Espert-Fred-Machado
José Luis Espert - Federico

José Luis Espert - Federico "Fred" Machado.

La polémica que vincula a Espert con Machado y el narcotráfico

Machado se encuentra detenido en una delegación policial en Viedma desde la semana pasada y es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Texas.

El caso Machado volvió a cobrar notoriedad por sus vínculos con José Luis Espert, a quien le habría hecho pagos en dólares por un trabajo de asesoría en 2019. La situación forzó al diputado libertario a renunciar a su candidatura a primer diputado por La Libertad Avanza (LLA), por lo que fue reemplazado en la lista de la provincia de Buenos Aires por Diego Santilli.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada la extradición de Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal Nº2 de Neuquén.

El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición debía quedar firme.

En tanto, la Policía Federal allanó la semana última la casa de Espert en la calle Brasil 785 de la localidad bonaerense de San Isidro, donde el legislador recibió a los efectivos en medio de la causa que lo involucra con Machado por la transferencia de 200 mil dólares para su campaña de 2019.

