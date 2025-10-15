15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obra

El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para continuar la construcción de esa ruta, según un decreto de Alfredo Cornejo.

El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este.

El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para la construcción de la II Etapa de la Doble Vía del Este, que se construirá con recursos del Fondo del Resarcimiento. La medida fue oficializada a través del decreto 2105, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Se trata de la obra que se extenderá desde la Ruta Provincial 60 hasta el Carril Centro y, según el texto de la norma, “el proyecto tiene como objetivo avanzar con la ejecución de la autopista hasta alcanzar un 50,56% del total previsto al concluir el Tramo II-A”.

Lee además
La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó.
Boletín Oficial

La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó
¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo indica que “la obra busca optimizar la circulación de cargas y el acceso entre la Ruta N° 7 y las cabeceras de Junín, Rivadavia y San Martín, contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo productivo”.

Además, señala “que los beneficios esperados, incluyen reducción de tiempos de viaje, costos logísticos y mayor seguridad vial. La obra representa una mejora significativa para la infraestructura vial y una contribución concreta al crecimiento sostenido de la región”.

pedido_292970_06102025

Obra en Potrerillos del Gobierno de Mendoza

Asimismo, el Gobierno comunicó en el Boletín Oficial que dispuso la modificación de la fecha de apertura de sobres para la licitación de la reconstrucción de la Ruta Provincial 89 y el puente sobre el río Blanco, en el ingreso a la antigua villa de Potrerillos.

“Se traslada la fecha de licitación para el día 23 de octubre de 2025 a las 10. Cabe destacar que se mantienen todas y cada una de las pautas establecidas en el llamado original”.

Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno

Cómo son los nuevos colectivos a GNC que anunció el Gobierno de Mendoza

El mensaje de Natalio Mema a los legisladores por el pedido de "roll-over"

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Milei firmó el decreto para extraditar a Fred Machado a los Estados Unidos

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó.
Boletín Oficial

La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez