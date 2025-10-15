El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este.

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para la construcción de la II Etapa de la Doble Vía del Este , que se construirá con recursos del Fondo del Resarcimiento. La medida fue oficializada a través del decreto 2105, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Se trata de la obra que se extenderá desde la Ruta Provincial 60 hasta el Carril Centro y, según el texto de la norma, “el proyecto tiene como objetivo avanzar con la ejecución de la autopista hasta alcanzar un 50,56% del total previsto al concluir el Tramo II-A” .

El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo indica que “la obra busca optimizar la circulación de cargas y el acceso entre la Ruta N° 7 y las cabeceras de Junín, Rivadavia y San Martín , contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo productivo”.

Además, señala “que los beneficios esperados, incluyen reducción de tiempos de viaje, costos logísticos y mayor seguridad vial . La obra representa una mejora significativa para la infraestructura vial y una contribución concreta al crecimiento sostenido de la región”.

Obra en Potrerillos del Gobierno de Mendoza

Asimismo, el Gobierno comunicó en el Boletín Oficial que dispuso la modificación de la fecha de apertura de sobres para la licitación de la reconstrucción de la Ruta Provincial 89 y el puente sobre el río Blanco, en el ingreso a la antigua villa de Potrerillos.

“Se traslada la fecha de licitación para el día 23 de octubre de 2025 a las 10. Cabe destacar que se mantienen todas y cada una de las pautas establecidas en el llamado original”.