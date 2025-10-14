14 de octubre de 2025
Sitio Andino
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Un joven denunció el robo de una importante cantidad de dólares del interior de su auto, tras dejarlo estacionado en la Ciudad de Mendoza.

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.

 Por Pablo Segura

Un joven de 25 años denunció el robo de más de 4.200 dólares del interior de su auto, cuando un grupo de delincuentes rompió la ventanilla del coche cuando estaba estacionado en plena Ciudad de Mendoza para luego arrebatar un maletín en el que estaba el dinero y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en San Martín y Félix Bogado, en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y hasta el momento no hay detenidos por el caso.

La víctima, al denunciar el robo, también aseguró que los ladrones sustrajeron varios cheques y documentación.

Según consta en la denuncia, la víctima -se reserva su identidad por protección- dejó estacionado su auto, un Renault Oroch rojo, patente AC080EY, en la esquina mencionada, cerca de las 14 de este lunes.

Pasadas las 16 regresó y advirtió que sujetos desconocidos habían destrozado la ventanilla del lado del acompañante, para luego sustraer un maletín en el que había dólares y cheques.

Tras la denuncia correspondiente, la policía realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para intentar identificar a los autores del robo. Sin embargo, hasta el momento no hay rastros de los delincuentes.

Además, trabajó en la escena Científica, por lo que los investigadores aguardan al informe de los peritos para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

