14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
"Quiero llorar"

Doble femicidio en Córdoba: el estremecedor audio que Luna Giardina envió antes del crimen

El audio de una de las víctimas del doble femicidio, manifiesta el miedo y la angustia de perder a su hijo. Pablo Laurta es el principal acusado del crimen.

El audio de una de las víctimas del doble femicidio, manifiesta el miedo y la angustia de perder a su hijo

El audio de una de las víctimas del doble femicidio, manifiesta el miedo y la angustia de perder a su hijo

El plan de Laurta y un audio que revela detalles escalofriantes antes del femicidio

En un audio difundido recientemente, Luna manifestó su preocupación luego de que una mediadora se comunicara con ella para informarle que su ex pareja había organizado una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo, prevista para este martes, y que los invitaba a asistir. “Él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá”, expresó con evidente preocupación Giardina.

Lee además
El momento previo al femicidio de Rocio Collado, en San Rafael. 
Relevamiento de cámaras de seguridad

Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen
El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra
Escalofriante

Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio

En el mismo mensaje, la joven señaló que algunas personas no estaban invitadas al festejo. “Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, explicó.

El audio, grabado pocos días antes del doble femicidio, deja en evidencia el miedo que Luna sentía ante la posibilidad de ver a Pablo Laurta. Además, mencionó que el festejo sería en una estancia, y que, en caso de viajar, tendrían asignada una habitación con baño en suite dentro del lugar.

Giardina también reveló que, si ella decidía no asistir, uno de los abuelos paternos del niño viajaría a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de ella. “Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”, expresó Luna, y añadió que había enviado un mensaje a la mujer que la contactó: “Encima, esto es un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan”.

pablo laurta varones unidos
Pablo Laurta es el principal acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra

Pablo Laurta es el principal acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra

Fuente: Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Continúa la búsqueda del chofer desaparecido tras el doble femicidio en Córdoba

El nexo entre Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y la "batalla cultural" del mileísmo

Video: así fue la detención de Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio en Córdoba

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

El femicidio de Pamela Cuello, estancado y sin sospechosos

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

LO QUE SE LEE AHORA
Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez
Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos
Según datos del Indec

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

Por Sofía Pons