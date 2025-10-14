Doble femicidio en Córdoba: el estremecedor audio que Luna Giardina envió antes del crimen

El audio de una de las víctimas del doble femicidio, manifiesta el miedo y la angustia de perder a su hijo

El plan de Laurta y un audio que revela detalles escalofriantes antes del femicidio En un audio difundido recientemente, Luna manifestó su preocupación luego de que una mediadora se comunicara con ella para informarle que su ex pareja había organizado una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo, prevista para este martes, y que los invitaba a asistir. “Él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá”, expresó con evidente preocupación Giardina.

En el mismo mensaje, la joven señaló que algunas personas no estaban invitadas al festejo. “Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) El audio, grabado pocos días antes del doble femicidio, deja en evidencia el miedo que Luna sentía ante la posibilidad de ver a Pablo Laurta. Además, mencionó que el festejo sería en una estancia, y que, en caso de viajar, tendrían asignada una habitación con baño en suite dentro del lugar.

Giardina también reveló que, si ella decidía no asistir, uno de los abuelos paternos del niño viajaría a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de ella. “Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”, expresó Luna, y añadió que había enviado un mensaje a la mujer que la contactó: “Encima, esto es un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan”. pablo laurta varones unidos Pablo Laurta es el principal acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra Gentileza Fuente: Noticias Argentinas