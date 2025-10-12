13 de octubre de 2025
Intentaba huir con su hijo

Así fue la detención de Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú. Su hijo fue rescatado sano y salvo.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú

Por otra parte, su hijo Pedro, de apenas 5 años, que se encontraba con él, fue rescatado en buen estado de salud. El operativo puso fin a casi 24 horas de intensa búsqueda tras el brutal crimen que conmocionó a Córdoba.

El operativo por el doble femicidio en Córdoba, terminó con un emotivo rescate

Laurta se encontraba a punto de desayunar cuando fue abordado por los efectivos de civil. Completamente sorprendido, no ofreció resistencia. En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría, pero fue rápidamente contenido por una agente policial. Las imágenes del niño abrazando a la oficial recorrieron las redes y se convirtieron en símbolo del alivio tras la angustia por su paradero.

En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría

En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría

Tras la captura, Laurta sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia. En tanto, el niño fue llevado a la Comisaría del Menor para recibir contención psicológica y asistencia.

Cómo lo encontraron

La detención fue posible gracias a un operativo conjunto entre las fuerzas de Córdoba y Entre Ríos, que lograron reconstruir el recorrido del prófugo a partir de tres pistas clave:

  • El remisero desaparecido: La familia de Martín Palacios, chofer de Concordia, denunció su desaparición tras ser contratado por Laurta.

  • El auto quemado: El Toyota Corolla de Palacios apareció incendiado cerca de la escena del crimen, lo que vinculó directamente a Laurta con el hecho.

  • Rastreo telefónico: La geolocalización del celular del acusado lo ubicó en Gualeguaychú, lo que permitió montar el cerrojo policial en el hotel donde finalmente fue arrestado.

Completamente sorprendido, no ofreció resistencia

Completamente sorprendido, no ofreció resistencia

El caso sigue bajo investigación y la justicia de Córdoba ya ordenó el traslado del detenido para ser indagado por el doble femicidio.

