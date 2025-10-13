Continúa la búsqueda del chofer desaparecido tras el doble femicidio en Córdoba

Martín Sebastián Palacios trasladó a Pablo Laurta y se encuentra desaparecido

Detalles de la investigación para dar con el paradero del chofer Según informaron las autoridades, durante este domingo se realizaron rastrillajes en la trayectoria recorrida por el Toyota Corolla, aunque se sospecha que en parte del trayecto no lo conducía Palacios, sino Laurta.

Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo siguió el siguiente recorrido: Ruta Provincial N° 22, Autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba.

pablo laurta varones unidos Tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú Gentileza De acuerdo con Noticias Argentinas, la familia de Palacios no tuvo más noticias de él desde el martes 7 de octubre. La última persona que lo vio con vida fue Laurta, sobre quien no pesaban sospechas hasta que se conoció el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Posteriormente, el hombre secuestró a su hijo de 5 años.

Ante esta situación, se emitió un Alerta Sofía, y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú, cuando el adulto intentaba cruzar hacia Uruguay. Actualmente, los investigadores intensificaron los rastrillajes en la zona de General Campos, dado que Laurta había contratado a Palacios para un viaje privado. En ese lugar, una antena telefónica captó la última señal del celular del remisero.

