Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio

El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra Foto: NA

El cuerpo mutilado podría ser del chofer desaparecido El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Según informó TN, el cuerpo presenta la ausencia de brazos y cabeza, lo que dificulta la identificación y complica determinar si corresponde a Palacios.

El remisero de 49 años había sido contratado por Laurta para un viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él. De acuerdo con las autoridades, durante este domingo se realizaron rastrillajes en la trayectoria recorrida por el Toyota Corolla, aunque se sospecha que en parte del trayecto el vehículo no era conducido por Palacios, sino por Laurta.

pablo laurta, desaparición, sebastían palacios Según informó TN, el cuerpo presenta la ausencia de brazos y cabeza Foto: La Semana Entre Ríos Además, los investigadores confirmaron que el auto de Palacios fue hallado totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona declararon haber visto a Laurta descender del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego huir.

Un video de una cámara de seguridad también reveló un momento clave entre ambos hombres. Las imágenes muestran que Laurta y Palacios se encontraron el martes 7 de octubre por la noche en la terminal de micros de Concordia. Allí, Laurta llegó con un bolso, saludó con un beso al conductor y subió al vehículo, lo que sugiere que ya se conocían previamente. Embed Una cámara de seguridad captó el momento en el que el doble femicida Pablo Laurta y el remisero Sebastián Palacios, quien se encuentra desaparecido, se encuentran en Concordia, Entre Ríos, para emprender viaje hacia Córdoba.



https://t.co/ihC778sm2B https://t.co/fxOB5Llqu8 pic.twitter.com/9KtfXcX0rQ — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 13, 2025 Finalmente, las cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo, que pasó por la Ruta Provincial N° 22, la Autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, la Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba.