13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Escalofriante

Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio

La Policía investiga si los restos hallados en Concordia pertenecen a Matías Palacios, el chofer que trasladó a Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba.

El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra

El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra

Foto: NA

El cuerpo mutilado podría ser del chofer desaparecido

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Según informó TN, el cuerpo presenta la ausencia de brazos y cabeza, lo que dificulta la identificación y complica determinar si corresponde a Palacios.

Lee además
Martín Sebastián Palacios trasladó a Pablo Laurta y se encuentra desaparecido
Caso Laurta

Continúa la búsqueda del chofer desaparecido tras el doble femicidio en Córdoba
Fito y Snaiper, de las delegaciones de Canes Zona Este y Valle de Uco, fueron claves en dos operativos
Operativo

Perros policías de Mendoza resuelven robos en San Martín y Tupungato y recuperan mercadería robada

El remisero de 49 años había sido contratado por Laurta para un viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él. De acuerdo con las autoridades, durante este domingo se realizaron rastrillajes en la trayectoria recorrida por el Toyota Corolla, aunque se sospecha que en parte del trayecto el vehículo no era conducido por Palacios, sino por Laurta.

pablo laurta, desaparición, sebastían palacios
Según informó TN, el cuerpo presenta la ausencia de brazos y cabeza

Según informó TN, el cuerpo presenta la ausencia de brazos y cabeza

Además, los investigadores confirmaron que el auto de Palacios fue hallado totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona declararon haber visto a Laurta descender del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego huir.

Un video de una cámara de seguridad también reveló un momento clave entre ambos hombres. Las imágenes muestran que Laurta y Palacios se encontraron el martes 7 de octubre por la noche en la terminal de micros de Concordia. Allí, Laurta llegó con un bolso, saludó con un beso al conductor y subió al vehículo, lo que sugiere que ya se conocían previamente.

Embed

Finalmente, las cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo, que pasó por la Ruta Provincial N° 22, la Autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, la Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear: decomisaron carne en mal estado que iba a ser distribuida en una escuela

Espectacular rescate de dos turistas extraviados en Alta Montaña

El nexo entre Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y la "batalla cultural" del mileísmo

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: los bomberos no tenían agua

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Video: así fue la detención de Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio en Córdoba

Caza furtiva en Monte Comán: la Policía Rural desarticuló maniobras y rescatan restos de puma

LO QUE SE LEE AHORA
Un incendio causó pérdidas totales en Las Heras. 
No hubo heridos

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: los bomberos no tenían agua

Las Más Leídas

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina
ALIVIO AL BOLSILLLO

Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina

El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de ver el ascenso de gimnasia

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

Grave acicdente vial provocó la muerte de un motociclista, en Guaymallén.
quedó aprehendido

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Te Puede Interesar

Hubo acuerdo entre los deportistas y las firmas concesionarias en el Perilago
Convenio entre las partes

Tras las topadoras, el acuerdo: el kitesurf tendrá nuevo espacio en el Perilago

Por Facundo La Rosa
DGE: 25 mil alumnos pujan por un banco a Primer Año del Secundario en el sector público de Mendoza.
Ciclo lectivo 2026

DGE: 25 mil alumnos pujan por un banco a Primer Año del Secundario en el sector público de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Javier Milei partió rumbo a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca
Agenda internacional

Milei partió rumbo a Estados Unidos para reunirse con Trump en la Casa Blanca

Por Sofía Pons