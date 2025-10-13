Perros policías de Mendoza resuelven robos en San Martín y Tupungato y recuperan mercadería robada

Fito y Snaiper, de las delegaciones de Canes Zona Este y Valle de Uco, fueron claves en dos operativos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La Policía de Mendoza destacó el accionar de sus unidades caninas en dos operativos recientes que permitieron esclarecer robos y recuperar elementos sustraídos en distintos puntos de la provincia. Se trata de Fito y Snaiper, dos perros de la Policía que participaron en operativos clave.

Las acciones que llevaron adelante los perros de la Policía de Mendoza En el departamento de San Martín, la rápida intervención del perro Fito, perteneciente a la Delegación de Canes Zona Este, fue clave para encontrar parte de la mercadería robada de un galpón de una finca. Tras una inspección ocular, Fito inició el rastreo y avanzó cerca de 400 metros entre las viñas hasta localizar los objetos ocultos.

perros, policía, operativo Fito inició el rastreo y avanzó cerca de 400 metros entre las viñas hasta localizar los objetos ocultos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El operativo se realizó en conjunto con la Subcomisaría Los Barriales y evidenció la precisión y eficacia del trabajo canino en investigaciones rurales.

Por otro lado, en Tupungato, el perro Snaiper, de la Delegación de Canes Valle de Uco, también fue fundamental en la resolución de un robo ocurrido en el barrio Arcoíris. El ejemplar siguió un rastro por un terreno irregular hasta un basural, donde detectó a un sospechoso cuyo calzado coincidía con las huellas del lugar del hecho.

snaiper, perro, policía, mendoza El ejemplar siguió un rastro por un terreno irregular hasta un basural, donde detectó a un sospechoso Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Gracias a esa pista, personal de Investigaciones de Tupungato realizó un allanamiento que permitió recuperar la mercadería sustraída y detener a los responsables, quienes quedaron a disposición de la Justicia. detención, operativo, policía de mendoza Personal de Investigaciones de Tupungato realizó un allanamiento que permitió recuperar la mercadería sustraída y detener a los responsables Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Ambos procedimientos resaltan la importancia del trabajo conjunto entre los efectivos policiales y los perros entrenados, que continúan siendo una herramienta esencial en la recuperación de bienes y en el esclarecimiento de delitos en toda la provincia.