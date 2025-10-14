Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen

Las cámaras de la casa de Yamil Yúnes terminaron de confirmar la autoría del crimen, aunque no registraron el momento del femicidio de Rocío Collado, hecho ocurrido el 26 de agosto de este año en San Rafael y por cuyo asesinato el sospechoso permanece detenido en la penitenciaría provincial.

Un trabajo de peritos del Ministerio de Seguridad permitió al fiscal Iván Ábalos acceder a imágenes que dejan en claro el comienzo de una pelea que sucedió pasadas las 14 del 18 de julio en la casa de Yúnes en el barrio Pueblo Diamante, de San Rafael.

En ellas se ve cómo ambos discuten, con una serie de agresiones por parte de Yúnes, quien finalmente la toma con su brazo rodéandole el cuello para arrastrarla hasta la habitación, donde no hay cámaras.

Es allí donde se produce el femicidio, ya que se observa, posteriormente, que saca el cuerpo inerte su víctima, para trasladarlo al patio donde procede a la decapitación, que también quedó registrada por otra cámara en ese lugar, a las 16,28 hs.

Luego se ve cómo Yúnes abre la puerta del patio, sale y entra de la casa, varias veces, hasta que mantiene una charla con un vecino que lo observó nervioso y decidió llamar al padre de Yamil.

Esto habría acelerado la decisión del acusado de sacar el cuerpo de la escena del crimen, subiéndolo a un vehículo utilitario que dejó a casi 10 km de su casa, con el DVR de las cámaras en su interior.

Esto también quedó registrado por cámaras de seguridad de distintas casas de la calle Izuel, donde se observan los movimientos de un Yúnes que tiene acabado conocimiento de sus actos al punto que, según se pudo observar en videos revelados por Televisión Andina, que se toma el tiempo de re acomodar el vehículo para no tapar un puente de garaje, para luego salir caminando de vuelta a su casa, pasadas las 21 horas de esa misma fecha.

De esta forma, la situación procesal de Yúnes, ha quedado sumamente comprometida, ya que ahora no está en discusión la autoría del crimen; aunque la defensa pretende llevar el caso a un estadio de inimputabilidad, pero las pericias psiquiátricas no han concluido.