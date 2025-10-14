14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Sobreseimiento

Crimen Nora Dalmasso: la Justicia cerró la causa contra el principal imputado, Roberto Barzola

La Justicia declaró extinguida la acción penal por el crimen de Nora Dalmasso. El ADN del trabajador había sido hallado en la bata y el cuerpo de la víctima.

El tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado

El tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado

El caso por el crimen de Nora Dalmasso tuvo un nuevo y sorpresivo giro judicial. Este martes, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2º Nombramiento de Río Cuarto dictó el sobreseimiento total de Roberto Marcos Barzola, quien había sido imputado tras detectarse huellas genéticas masculinas compatibles con las encontradas en la bata y el cuerpo de la víctima.

La resolución de la Justicia sobre el crimen que conmocionó al país

Según el documento difundido por el portal Justicia de Córdoba, la Cámara resolvió el sobreseimiento al considerar que “desde la medianoche de la fecha de comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años, es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”.

Lee además
La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Mendoza, garantizan los derechos del imputado
Uno por uno

Cuáles son los derechos que protegen al imputado en un proceso penal
La justicia por mano propia: ¿una solución o un problema?
Informe

La justicia por mano propia: ¿una solución o un problema?

En ese sentido, el artículo 62, inciso 2, del Código Penal (CP) establece que el plazo máximo de prescripción para el delito atribuido a Barzola es de 15 años.

roberto barzola, crimen, nora dalmasso
Roberto Marcos Barzola había sido imputado tras detectarse huellas genéticas masculinas compatibles

Roberto Marcos Barzola había sido imputado tras detectarse huellas genéticas masculinas compatibles

Con base en estos fundamentos, el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado y declaró extinguida, por prescripción, la acción penal en relación con el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

Barzola había sido acusado en diciembre del año pasado, cuando el fiscal Pablo Javega confirmó el hallazgo de huellas genéticas de una persona de sexo masculino compatibles con las pruebas recolectadas en la bata y el cuerpo de la víctima.

A más de 18 años del crimen, se determinó que ese ADN correspondía a Roberto Barzola, quien en aquel entonces trabajaba puliendo los pisos de la casa de Villa Golf.

Marcelo Macarron y Nora Dalmasso
La Cámara descartó que la imposibilidad del esposo y del hijo de la víctima para actuar como querellantes

La Cámara descartó que la imposibilidad del esposo y del hijo de la víctima para actuar como querellantes

Además, la Cámara descartó que la imposibilidad del esposo y del hijo de la víctima para actuar como querellantes (por haber sido imputados en su momento) pudiera suspender los plazos de prescripción.

Temas
Seguí leyendo

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Video: el estremecedor audio que Luna Giardina envió antes del femicidio en Córdoba

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Te Puede Interesar

El Gobierno apuesta a aprobar el Presupuesto después de las elecciones
Motosierra perpetua

Presupuesto 2026: continuidad del ajuste pese a la fuerte contracción del gasto en 2025

Por Marcelo López Álvarez
El Presidente y parte de su gabinete estuvo en el Salón Oval, junto al anfitrión Trump.
En redes

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Por Sitio Andino Política
En vivo: con Lionel Messi, Argentina golea a Puerto Rico en un duelo premundialista
a sumar minutos

En vivo: con Lionel Messi, Argentina golea a Puerto Rico en un duelo premundialista

Por Sitio Andino Deportes