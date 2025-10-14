Crimen Nora Dalmasso: la Justicia cerró la causa contra el principal imputado, Roberto Barzola

El tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado

El caso por el crimen de Nora Dalmasso tuvo un nuevo y sorpresivo giro judicial . Este martes, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2º Nombramiento de Río Cuarto dictó el sobreseimiento total de Roberto Marcos Barzola , quien había sido imputado tras detectarse huellas genéticas masculinas compatibles con las encontradas en la bata y el cuerpo de la víctima.

Según el documento difundido por el portal Justicia de Córdoba, la Cámara resolvió el sobreseimiento al considerar que “desde la medianoche de la fecha de comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años, es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción” .

En ese sentido, el artículo 62, inciso 2, del Código Penal (CP) establece que el plazo máximo de prescripción para el delito atribuido a Barzola es de 15 años .

Con base en estos fundamentos, el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado y declaró extinguida, por prescripción, la acción penal en relación con el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte .

Barzola había sido acusado en diciembre del año pasado, cuando el fiscal Pablo Javega confirmó el hallazgo de huellas genéticas de una persona de sexo masculino compatibles con las pruebas recolectadas en la bata y el cuerpo de la víctima.

A más de 18 años del crimen, se determinó que ese ADN correspondía a Roberto Barzola, quien en aquel entonces trabajaba puliendo los pisos de la casa de Villa Golf.

Marcelo Macarron y Nora Dalmasso La Cámara descartó que la imposibilidad del esposo y del hijo de la víctima para actuar como querellantes

Además, la Cámara descartó que la imposibilidad del esposo y del hijo de la víctima para actuar como querellantes (por haber sido imputados en su momento) pudiera suspender los plazos de prescripción.