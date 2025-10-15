Selección Argentina: cuándo y contra quién vuelve a jugar antes de fin de año tras los amistosos en Miami

Luego de los amistosos en Miami frente a Venezuela y Puerto Rico, la Selección de fútbol de Argentina ya piensa en su último compromiso antes de fin de año. Con la mira puesta en el Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni afrontará una gira internacional con rivales exóticos en noviembre.
Próximos partidos de la Selección de fútbol de Argentina en noviembre 2025
Calendario confirmado de la Selección Argentina en 2025
Angola vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda.
Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar (posible Marruecos).
Con estos encuentros, la Selección Argentina pondrá fin a un 2025 soñado, en el que ganó la Copa América, terminó primera en las Eliminatorias Sudamericanas y consolidó un plantel que combina campeones consagrados con jóvenes promesas.