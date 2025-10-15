15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
a la carga

Selección Argentina: cuándo y contra quién vuelve a jugar antes de fin de año tras los amistosos en Miami

La Selección de fútbol de Argentina cerrará el 2025 con una gira internacional: conocé las fechas y rivales confirmados de los próximos amistosos.

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Luego de los amistosos en Miami frente a Venezuela y Puerto Rico, la Selección de fútbol de Argentina ya piensa en su último compromiso antes de fin de año. Con la mira puesta en el Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni afrontará una gira internacional con rivales exóticos en noviembre.

Próximos partidos de la Selección de fútbol de Argentina en noviembre 2025

La Albiceleste volverá a la acción entre el 10 y el 18 de noviembre de 2025, en la última fecha FIFA del año.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.

Hora y dónde ver la semi del Mundial Sub 20 entre Argentina y Colombia
Lionel Messi llegó a las 60 asistencias con la Selección Argentina y superó a Neymar y Donovan: mirá la histórica tabla completa.
con todo

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

  • El primer encuentro será en Luanda, donde enfrentará a Angola, en un duelo histórico e inédito para el campeón del mundo.

  • El segundo amistoso estaba programado en Kerala, India, pero fue cancelado. La AFA trabaja en la confirmación de un nuevo rival, con Marruecos como la principal alternativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978281397820293327&partner=&hide_thread=false

Calendario confirmado de la Selección Argentina en 2025

  • Angola vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda.

  • Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar (posible Marruecos).

Con estos encuentros, la Selección Argentina pondrá fin a un 2025 soñado, en el que ganó la Copa América, terminó primera en las Eliminatorias Sudamericanas y consolidó un plantel que combina campeones consagrados con jóvenes promesas.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol

La selección argentina y España jugarían la Finalissima en un lugar muy querido por la Scaloneta

La Selección Sub 20 venció a México y va por Colombia: la ilusión de Placente y sus jugadores en el Mundial

La Selección brilla en el Mundial Sub-20: derrotó 2-0 a México y se mete en semifinales

La Selección venció 1 a 0 en un amistoso premundialista a Venezuela: mirá el resumen

Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

LO QUE SE LEE AHORA
Con un gran Lionel Messi, Argentina cumplió con su rol de protagonista.
sumó minutos

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez