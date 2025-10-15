Selección Argentina: cuándo y contra quién vuelve a jugar antes de fin de año tras los amistosos en Miami

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el Mundial 2026.

Próximos partidos de la Selección de fútbol de Argentina en noviembre 2025 La Albiceleste volverá a la acción entre el 10 y el 18 de noviembre de 2025, en la última fecha FIFA del año.

El primer encuentro será en Luanda , donde enfrentará a Angola , en un duelo histórico e inédito para el campeón del mundo.

El segundo amistoso estaba programado en Kerala, India, pero fue cancelado. La AFA trabaja en la confirmación de un nuevo rival, con Marruecos como la principal alternativa. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978281397820293327&partner=&hide_thread=false #AmistosoInternacional



@Argentina 6 (Alexis Mac Allister x2, Gonzalo Montiel, Steven Echevarría e/c y Lautaro Martínez x2) #PuertoRico 0



¡Final del partido!



Una Albiceleste a puro gol pic.twitter.com/b1cDSggq2b — Selección Argentina (@Argentina) October 15, 2025 Calendario confirmado de la Selección Argentina en 2025 Angola vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda .

Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar (posible Marruecos). Con estos encuentros, la Selección Argentina pondrá fin a un 2025 soñado, en el que ganó la Copa América, terminó primera en las Eliminatorias Sudamericanas y consolidó un plantel que combina campeones consagrados con jóvenes promesas.