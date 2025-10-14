14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

San Rafael avanza con la renovación integral del entorno urbano, mejoras en calzadas, iluminación y espacios públicos.

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael.

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael.

Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de adoquinado, mejoramiento de calzadas e intervenciones arquitectónicas complementarias en distintas arterias que rodean el predio.

Lee además
El momento previo al femicidio de Rocio Collado, en San Rafael. 
Relevamiento de cámaras de seguridad

Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen
Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Actualmente, se lleva adelante la colocación de adoquines en la segunda cuadra de calle Almafuerte, entre Coronel Suárez y Corrientes. Allí ya se habían ejecutado los contrapisos de hormigón y los cordones.

image

“Dimos comienzo a ese trabajo para poder ir liberando la calzada y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la zona”, señaló Secretaría de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

En paralelo, se trabaja también en la intersección de Godoy Cruz, Almafuerte y Corrientes, donde se está generando una pequeña plazoleta con una fuente, en un triángulo urbano que sumará verde y espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Un entorno renovado y más seguro en la ex terminal de San Rafael

Las tareas incluyen la colocación de mosaicos en la primera cuadra de Almafuerte, mejoras en iluminación, accesibilidad y circulación, y una puesta en valor integral del perímetro de la ex Terminal.

“Estas obras del entorno vienen a complementar lo que genera la gran obra central, jerarquizando esa parte del centro. Es un impacto positivo que los vecinos ya pueden ver: mejora la estética, la seguridad y la comodidad para caminar o circular con vehículos”, agregó la funcionaria.

image

Últimos detalles para la apertura en la ex terminal de San Rafael

Mientras tanto, en el interior del edificio principal continúan las tareas finales de limpieza, pintura y terminaciones menores.

“Estamos muy cerca de concluir una obra que marcará un antes y un después en el centro de San Rafael. Muy pronto los vecinos podrán disfrutar de este espacio”, explicó Fichetti.

Temas
Seguí leyendo

Sergio Marinelli: "Será un año malo a regular, pero con posibilidad de regulación"

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

La visita de Milei a San Rafael calentó el debate por la autonomía y un referente se anotó para constituyente

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: el balance del presidente de la Cámara, Gabriel Brega

En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Omar Félix defendió un "Estado necesario" ante Milei

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

Javier Milei está en San Rafael y participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.
Víctima de 21 años

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez