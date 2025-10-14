San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

La megaobra de la ex Terminal de Ómnibus de San Rafael entra en su etapa final y no solo implica la puesta en valor del edificio principal , sino también una renovación integral de todo su entorno urbano , que cambiará por completo la fisonomía del centro de la ciudad.

Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de adoquinado, mejoramiento de calzadas e intervenciones arquitectónicas complementarias en distintas arterias que rodean el predio.

Actualmente, se lleva adelante la colocación de adoquines en la segunda cuadra de calle Almafuerte, entre Coronel Suárez y Corrientes. A llí ya se habían ejecutado los contrapisos de hormigón y los cordones.

“Dimos comienzo a ese trabajo para poder ir liberando la calzada y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la zona”, señaló Secretaría de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

En paralelo, se trabaja también en la intersección de Godoy Cruz, Almafuerte y Corrientes, donde se está generando una pequeña plazoleta con una fuente, en un triángulo urbano que sumará verde y espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Un entorno renovado y más seguro en la ex terminal de San Rafael

Las tareas incluyen la colocación de mosaicos en la primera cuadra de Almafuerte, mejoras en iluminación, accesibilidad y circulación, y una puesta en valor integral del perímetro de la ex Terminal.

“Estas obras del entorno vienen a complementar lo que genera la gran obra central, jerarquizando esa parte del centro. Es un impacto positivo que los vecinos ya pueden ver: mejora la estética, la seguridad y la comodidad para caminar o circular con vehículos”, agregó la funcionaria.

Últimos detalles para la apertura en la ex terminal de San Rafael

Mientras tanto, en el interior del edificio principal continúan las tareas finales de limpieza, pintura y terminaciones menores.

“Estamos muy cerca de concluir una obra que marcará un antes y un después en el centro de San Rafael. Muy pronto los vecinos podrán disfrutar de este espacio”, explicó Fichetti.