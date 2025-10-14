14 de octubre de 2025
{}
DERECHO FAMILIAR

Alimentos: cuánto corresponde pagar de cuota alimentaria en octubre 2025 según la canasta de crianza

El monto en alimentos depende del ingreso del progenitor y de los costos que el INDEC estima para criar a un hijo. Cómo se determina y hasta qué edad se abona.

Alimentos: cuánto corresponde pagar de cuota alimentaria en octubre 2025 según la canasta de crianza

Alimentos: cuánto corresponde pagar de cuota alimentaria en octubre 2025 según la canasta de crianza

Imagen: laredlarioja.com.ar
La cuota alimentaria es uno de los temas más consultados en el ámbito familiar, judicial y económico. Se trata de un derecho esencial de los niños, niñas y adolescentes, destinado a garantizar el acceso al alimento, vivienda, educación, salud y esparcimiento. A continuación, un repaso por el valor de la cuota alimentaria en octubre de 2025.

En general, la cuota se fija como un porcentaje del ingreso neto del progenitor que debe abonarla. Suele ubicarse entre el 20% y el 30% por cada hijo, aunque no existe un tope máximo establecido. Al estar determinada en función de un porcentaje, puede acordarse su actualización automática según los cambios en los ingresos o la inflación.

Medición

canasta crianza familia indec
La cuota se fija en porcentaje de acuerdo al ingreso del progenitor

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina

El valor de la canasta de crianza constituye una referencia clave para determinar la cuota alimentaria. Cada mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica el monto actualizado de esta canasta, que en agosto de 2025 estimó que criar a un niño de entre 6 y 12 años cuesta $542.183 mensuales.

En detalle, los valores informados por el INDEC son los siguientes:

  • Menores de 1 año: $432.161
  • Entre 1 y 3 años: $513.406
  • Entre 4 y 5 años: $430.996
  • Entre 6 y 12 años: $542.183

Estos montos combinan el costo de los bienes y servicios esenciales con el del cuidado infantil.

Cómo se calcula la canasta de crianza

La canasta de crianza se elabora a partir del documento “Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Ministerio de Economía y UNICEF. Este indicador refleja el costo mensual necesario para garantizar el desarrollo integral de un niño o niña y contempla dos dimensiones:

  • Bienes y servicios: alimentación, vivienda, salud, transporte y educación.
  • Tiempo de cuidado: calculado según las horas que demanda cada grupo etario.

En promedio, el costo de criar a un hijo aumentó más del 18% interanual, impulsado por la suba en los servicios básicos y la actualización salarial de las trabajadoras de casas particulares, categoría utilizada para valorar el tiempo de cuidado.

Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria

  • Hasta los 21 años: en todos los casos.
  • Hasta los 25 años: si el hijo continúa estudiando y no cuenta con ingresos propios.
  • Sin límite de edad: cuando existe una discapacidad que impide la autosuficiencia.

En definitiva, la cuota alimentaria debe guardar coherencia con la capacidad económica del progenitor y tomar como referencia el valor de la canasta de crianza. En caso de incumplimiento, el deudor puede ser sancionado con el embargo de su salario, la prohibición de salir del país, la suspensión de la licencia de conducir, la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o, en situaciones graves, arresto domiciliario/ Iprofesional

