5 de octubre de 2025
Sitio Andino
golpe a la cara

Brasil eliminado del Mundial Sub 20 tras perder con España: el fracaso que sacude al gigante sudamericano

La selección Sub 20 de Brasil quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de Chile tras caer 1-0 con España. Repasá lo sucedido.

Brasil no ganó ningún partido y se despidió del Mundial Sub 20 con apenas un punto.

 

Por Sitio Andino Deportes

En un resultado que sorprendió a todo el continente, la selección Sub 20 de Brasil quedó eliminada del Mundial de Chile tras caer por 1-0 ante España y finalizar última en el Grupo C. El equipo de Ramon Menezes no ganó ningún partido y se marchó con solo un punto, firmando un fracaso histórico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1974594814240063942&partner=&hide_thread=false

España hundió a Brasil y lo dejó fuera del Mundial Sub 20

El duelo disputado en el Estadio Nacional de Santiago comenzó con un Brasil ambicioso: Joao Cruz estrelló un remate en el travesaño y Luighi convirtió un gol que fue anulado por offside. España respondió con llegadas aisladas y un disparo desviado de Pablo García.

En el segundo tiempo llegó el golpe definitivo: a los 2 minutos, Pablo García asistió a Iker Bravo, quien aprovechó un descuido defensivo, eludió al arquero Otávio y marcó el 1-0 que resultó inalcanzable para los brasileños. Desde entonces, España se replegó y apostó al contragolpe, mientras que Brasil atacó sin claridad ni efectividad.

Embed - GOLPAZO para #BRASIL, #ESPAÑA DEJÓ AFUERA a LA VERDEAMARELA | España 1–0 Brasil | Resumen

Un fracaso histórico para la Sub 20 de Brasil

Con este resultado, Brasil cerró su participación con apenas un punto sobre nueve posibles, producto de un empate 2-2 ante México y derrotas frente a Marruecos y España. Los marroquíes lideraron el grupo con seis unidades, México fue segundo con cinco y España quedó tercero con cuatro, a la espera de clasificar como mejor tercero.

La eliminación en primera fase supone un duro revés para el fútbol juvenil brasileño, que llegaba con altas expectativas. Las críticas apuntan a la gestión de Ramon Menezes, quien no logró encontrar funcionamiento ni respuestas tácticas. El golpe es profundo y obliga a repensar el proyecto formativo de la Canarinha.

Brasil afuera, Argentina adentro

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 superó a Italia en el Mundial de Chile 2025. Y alcanzó el pase a octavos de final como primero del grupo D.

Los dirigidos por Diego Placente ganaron los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azurra.

