Franco Colapinto en la Fórmula 1: todos los horarios del GP de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto corre el Gran Premio de Estados Unidos con Alpine y quiere mejorar lo hecho en 2024. Enterate los detalles.

Franco Colapinto vuelve a subirse a la F1 en Austin con la ilusión de brillar.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, correspondiente a la fecha 19 de la temporada 2025. El joven de Pilar correrá con el equipo Alpine en el Circuito de las Américas de Austin, buscando revancha tras un año con altibajos.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 comenzará este viernes a las 14.30 horas con la primera práctica libre. Ese mismo día, a las 18.30 horas, se disputará la clasificación sprint que ordenará la grilla para la carrera corta.

El sábado, la sprint race se correrá desde las 14 horas y, más tarde, a las 18, se llevará a cabo la clasificación principal que definirá la parrilla para la competencia del domingo. La carrera central se celebrará el domingo a las 16 horas en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Será la segunda participación de Colapinto en este evento. En 2024, con Williams, logró un meritorio décimo puesto que ilusionó a la afición argentina. Ahora, con Alpine, intentará dar un salto de calidad en una temporada que hasta aquí le ha sido adversa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto en Alpine: la presión por sumar puntos en la Fórmula 1

El presente del piloto argentino en la Fórmula 1 está marcado por la irregularidad. Con Alpine, Colapinto no ha logrado resultados destacados y ocupa posiciones relegadas en la tabla del campeonato. Sin embargo, este Gran Premio de Estados Unidos aparece como una buena chance para recuperar confianza y sumar puntos en una pista que ya conoce.

El Circuito de las Américas es uno de los trazados más exigentes del calendario, con sectores de alta velocidad, curvas técnicas y zonas de adelantamiento que suelen dar espectáculo. Para Colapinto, la clave estará en aprovechar la experiencia previa y el conocimiento del circuito para intentar meterse en la pelea por el top 10.

