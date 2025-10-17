ATP Estocolmo: Tomás Martín Etcheverry peleó con todo pero Rune lo eliminó en cuartos de final

Tomás Etcheverry dejó una gran imagen en Estocolmo pese a la derrota frente a Rune.

Por Sitio Andino Deportes







El argentino Tomás Etcheverry arrancó de la mejor manera en el ATP de tenis de Estocolmo, llevándose el primer set con un nivel alto y gran efectividad en su saque. Sin embargo, el danés Holger Rune reaccionó a tiempo, se sobrepuso a una molestia física y consiguió dar vuelta el encuentro para meterse en semifinales del certamen sueco.

Tomás Martín Etcheverry sorprendió de entrada en Estocolmo El platense mostró su mejor versión en el arranque. Con un juego sólido desde el fondo y precisión con el primer servicio, Etcheverry se adueñó del primer parcial en un tie-break muy ajustado (7-6), donde sacó ventaja con un mini quiebre decisivo.

Rune, que jugó gran parte del partido con una molestia en el muslo derecho, se mostró incómodo en varios pasajes, pero supo sostenerse en los puntos largos y forzar el tercer set con un contundente 6-3 en la segunda manga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduronco8/status/1979263616886149364&partner=&hide_thread=false #NordicOpen #ATP250 #Cuartos: Holger Rune a Tomás Martín Etcheverry 6/7, 6/3 y 6/4. pic.twitter.com/Wo6Xu6vv0v — Eduardo Ronco (@eduronco8) October 17, 2025 Holger Rune impuso su jerarquía y avanzó a semifinales En el set final, Rune hizo valer su jerarquía de top 15. Un quiebre en el tercer game le alcanzó para tomar la delantera y mantenerla hasta el cierre, sellando el triunfo por 6-4. De esta forma, el danés se aseguró un lugar en semifinales, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, vencedor de Lorenzo Sonego.

Con esta victoria, Rune sigue en carrera por clasificar al Masters de Turín, donde ocupa la posición 11° en la carrera anual. Por su parte, Etcheverry sumó puntos importantes que le permiten seguir consolidado en el top 70 del ranking ATP, mostrando un nivel competitivo que ilusiona de cara al cierre de temporada.