17 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tomás Martín Etcheverry

ATP Estocolmo: Tomás Martín Etcheverry peleó con todo pero Rune lo eliminó en cuartos de final

Tomás Etcheverry jugó un gran partido en los cuartos de final del ATP 250 de tenis de Estocolmo, pero terminó cayendo ante Holger Rune (11°). Mirá lo sucedido.

Tomás Etcheverry dejó una gran imagen en Estocolmo pese a la derrota frente a Rune.

Tomás Etcheverry dejó una gran imagen en Estocolmo pese a la derrota frente a Rune.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Tomás Etcheverry arrancó de la mejor manera en el ATP de tenis de Estocolmo, llevándose el primer set con un nivel alto y gran efectividad en su saque. Sin embargo, el danés Holger Rune reaccionó a tiempo, se sobrepuso a una molestia física y consiguió dar vuelta el encuentro para meterse en semifinales del certamen sueco.

Tomás Martín Etcheverry sorprendió de entrada en Estocolmo

El platense mostró su mejor versión en el arranque. Con un juego sólido desde el fondo y precisión con el primer servicio, Etcheverry se adueñó del primer parcial en un tie-break muy ajustado (7-6), donde sacó ventaja con un mini quiebre decisivo.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina volvió al segundo puesto y busca el Nº1 del Ranking FIFA.
vamos

La Selección Argentina subió en el Ranking FIFA y sueña con volver al primer puesto antes de fin de año
Franco Colapinto giró en Austin y ya se enfoca en lo que viene en el GP de Estados Unidos.

GP de Estados Unidos: Franco Colapinto tuvo acción y acá te contamos cómo le fue

Rune, que jugó gran parte del partido con una molestia en el muslo derecho, se mostró incómodo en varios pasajes, pero supo sostenerse en los puntos largos y forzar el tercer set con un contundente 6-3 en la segunda manga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduronco8/status/1979263616886149364&partner=&hide_thread=false

Holger Rune impuso su jerarquía y avanzó a semifinales

En el set final, Rune hizo valer su jerarquía de top 15. Un quiebre en el tercer game le alcanzó para tomar la delantera y mantenerla hasta el cierre, sellando el triunfo por 6-4. De esta forma, el danés se aseguró un lugar en semifinales, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, vencedor de Lorenzo Sonego.

Con esta victoria, Rune sigue en carrera por clasificar al Masters de Turín, donde ocupa la posición 11° en la carrera anual. Por su parte, Etcheverry sumó puntos importantes que le permiten seguir consolidado en el top 70 del ranking ATP, mostrando un nivel competitivo que ilusiona de cara al cierre de temporada.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz se juega una final en Lanús: hora y dónde verlo

La Escuela Hugo Pierini corona el calendario deportivo estudiantil de Malargüe

Franco Colapinto busca cortar la mala racha en Austin ¿Llegarán sus primeros puntos del año en la Fórmula 1?

Neymar y Franco Colapinto protagonizan la presentación del Alpine con los nuevos colores para la Fórmula 1

Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera: emoción pura

Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

Argentina Open de tenis 2026: qué grandes figuras se presentan en el país

Calendario del Gran Premio de Estados Unidos 2025: con Franco Colapinto, días, horarios y TV en vivo

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba buscará imponer su fútbol.
El Bodeguero en la fortaleza

Godoy Cruz se juega una final en Lanús: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Resistencia y México de Las Heras, donde ocurrió el hecho. 
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Te Puede Interesar

Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Por Aconcagua Radio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno.
Coloquio de IDEA

Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno

Por Sitio Andino Política