GP de Estados Unidos: Franco Colapinto tuvo acción y acá te contamos cómo le fue

El piloto argentino Franco Colapinto participó de la práctica libre en Austin y cerró una tanda cargada de pruebas y aprendizajes. Si bien finalizó en la parte baja de la tabla de tiempos, el objetivo estuvo puesto en sumar información clave para lo que se viene durante el fin de semana, en la Fórmula 1.
A las 18:30 sigue la historia para el oriundo de Pilar.
El argentino terminó decimonoveno, delante de Gabriel Bortoleto y cerca de su compañero Pierre Gasly. Más allá de la posición final, Colapinto sumó rodaje en un trazado exigente y quedó preparado para encarar la clasificación sprint.
La tanda estuvo marcada por distintos momentos: una bandera roja provocada por Lance Stroll, pruebas de neumáticos blandos en los últimos minutos y un gran cierre con Lando Norris como líder, seguido por Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.
Para Alpine, la sesión significó recopilar información vital. Y para Colapinto, la chance de seguir conociendo el auto en condiciones cambiantes, pensando en competir de igual a igual durante la sprint y el domingo en la carrera principal.