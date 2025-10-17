GP de Estados Unidos: Franco Colapinto tuvo acción y acá te contamos cómo le fue

Franco Colapinto giró en Austin y ya se enfoca en lo que viene en el GP de Estados Unidos.

El piloto argentino Franco Colapinto participó de la práctica libre en Austin y cerró una tanda cargada de pruebas y aprendizajes . Si bien finalizó en la parte baja de la tabla de tiempos, el objetivo estuvo puesto en sumar información clave para lo que se viene durante el fin de semana, en la Fórmula 1.

Desde los primeros giros, Colapinto se mostró activo, completando vueltas rápidas y alternando compuestos de neumáticos . Su mejor registro fue de 1:35.426 , en un contexto donde Alpine priorizó evaluaciones técnicas más que la búsqueda de un tiempo de referencia.

El argentino terminó decimonoveno , delante de Gabriel Bortoleto y cerca de su compañero Pierre Gasly . Más allá de la posición final, Colapinto sumó rodaje en un trazado exigente y quedó preparado para encarar la clasificación sprint .

Lo mejor de la práctica libre en Austin

La tanda estuvo marcada por distintos momentos: una bandera roja provocada por Lance Stroll, pruebas de neumáticos blandos en los últimos minutos y un gran cierre con Lando Norris como líder, seguido por Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Para Alpine, la sesión significó recopilar información vital. Y para Colapinto, la chance de seguir conociendo el auto en condiciones cambiantes, pensando en competir de igual a igual durante la sprint y el domingo en la carrera principal.