Franco Colapinto busca cortar la mala racha en Austin ¿Llegarán sus primeros puntos del año en la Fórmula 1?

El argentino Franco Colapinto afronta un fin de semana decisivo en la Fórmula 1. Desde este viernes disputará la acción del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 con Alpine tras una campaña llena de dificultades.
Un circuito con buenos recuerdos para Franco Colapinto
El trazado texano, de 5,116 kilómetros y 20 curvas, fue el escenario de una de las mejores actuaciones del argentino en la categoría. En 2024, al volante de Williams, partió desde el puesto 15 y terminó décimo, logrando su primer punto en la F1 tras una remontada espectacular.
F1 GP de Estados Unidos: horarios de las prácticas y la clasificación
Viernes 17:
14:30 → Práctica libre 1
18:30 → Clasificación para la carrera sprint
Sábado 18:
14:00 → Carrera sprint
18:00 → Clasificación para la carrera principal
Domingo 19:
16:00 → Carrera principal
Toda la acción podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, y posiblemente por Fox Sports.
La pelea por el campeonato de la Fórmula 1
El GP de Austin también es clave para el campeonato 2025. El australiano Oscar Piastri (McLaren) lidera con 336 puntos, seguido por su compañero Lando Norris a 22 unidades. Detrás aparece Max Verstappen (Red Bull), tercero y a 63 puntos de la cima, con la necesidad de un cierre perfecto para soñar con un nuevo título.