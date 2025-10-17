Franco Colapinto busca cortar la mala racha en Austin ¿Llegarán sus primeros puntos del año en la Fórmula 1?

Franco Colapinto quiere ser protagonista.

El argentino Franco Colapinto afronta un fin de semana decisivo en la Fórmula 1. Desde este viernes disputará la acción del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 con Alpine tras una campaña llena de dificultades.

Un circuito con buenos recuerdos para Franco Colapinto El trazado texano, de 5,116 kilómetros y 20 curvas, fue el escenario de una de las mejores actuaciones del argentino en la categoría. En 2024, al volante de Williams, partió desde el puesto 15 y terminó décimo, logrando su primer punto en la F1 tras una remontada espectacular.

Hoy el panorama es distinto: su Alpine es el monoplaza más débil de la parrilla y todavía no consiguió entrar en la zona de puntos. Su mejor resultado fue un 11° lugar en Países Bajos.

El casco de Franco Colapinto para el GP de Estados Unidos es un homenaje al Toro de Nürburgring

Este fue el Torino que participó en las 84 Horas de 1969!

La "Misión Argentina" fue liderada por Juan Manuel Fangio y el ingeniero fue Oreste Berta



Este fue el Torino que participó en las 84 Horas de 1969!



La "Misión Argentina" fue liderada por Juan Manuel Fangio y el ingeniero fue Oreste Berta #Formula1 #Argentina pic.twitter.com/QQ4zukap0m — AgustínVal (@Agusval0) October 16, 2025 F1 GP de Estados Unidos: horarios de las prácticas y la clasificación Viernes 17 : 14:30 → Práctica libre 1 18:30 → Clasificación para la carrera sprint

Sábado 18 : 14:00 → Carrera sprint 18:00 → Clasificación para la carrera principal

Domingo 19: 16:00 → Carrera principal Toda la acción podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, y posiblemente por Fox Sports.

La pelea por el campeonato de la Fórmula 1 El GP de Austin también es clave para el campeonato 2025. El australiano Oscar Piastri (McLaren) lidera con 336 puntos, seguido por su compañero Lando Norris a 22 unidades. Detrás aparece Max Verstappen (Red Bull), tercero y a 63 puntos de la cima, con la necesidad de un cierre perfecto para soñar con un nuevo título.