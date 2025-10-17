17 de octubre de 2025
Franco Colapinto busca cortar la mala racha en Austin ¿Llegarán sus primeros puntos del año en la Fórmula 1?

El piloto argentino corre el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Franco Colapinto tendrá un fin de semana clave con sprint y carrera principal.

Franco Colapinto quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto afronta un fin de semana decisivo en la Fórmula 1. Desde este viernes disputará la acción del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 con Alpine tras una campaña llena de dificultades.

Un circuito con buenos recuerdos para Franco Colapinto

El trazado texano, de 5,116 kilómetros y 20 curvas, fue el escenario de una de las mejores actuaciones del argentino en la categoría. En 2024, al volante de Williams, partió desde el puesto 15 y terminó décimo, logrando su primer punto en la F1 tras una remontada espectacular.

Hoy el panorama es distinto: su Alpine es el monoplaza más débil de la parrilla y todavía no consiguió entrar en la zona de puntos. Su mejor resultado fue un 11° lugar en Países Bajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Agusval0/status/1978810076883288267&partner=&hide_thread=false

F1 GP de Estados Unidos: horarios de las prácticas y la clasificación

  • Viernes 17:

    14:30 → Práctica libre 1

    18:30 → Clasificación para la carrera sprint

  • Sábado 18:

    14:00 → Carrera sprint

    18:00 → Clasificación para la carrera principal

  • Domingo 19:

    16:00 → Carrera principal

Toda la acción podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, y posiblemente por Fox Sports.

La pelea por el campeonato de la Fórmula 1

El GP de Austin también es clave para el campeonato 2025. El australiano Oscar Piastri (McLaren) lidera con 336 puntos, seguido por su compañero Lando Norris a 22 unidades. Detrás aparece Max Verstappen (Red Bull), tercero y a 63 puntos de la cima, con la necesidad de un cierre perfecto para soñar con un nuevo título.

