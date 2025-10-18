La Lepra choca contra Banfield en el Gargantini: hora y dónde verlo

La Lepra la tiene complicada. Foto: prensa Banfield.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a presentarse ante su gente en un partido clave por el Torneo Clausura 2025. El equipo mendocino recibe este sábado a Banfield desde las 15.45 en el estadio Bautista Gargantini, con transmisión de ESPN Premium, buscando dejar atrás el empate con Godoy Cruz en el clásico y recuperar terreno en la tabla.

El presente de la Lepra en el Clausura El 0-0 frente al Tomba dejó sensaciones encontradas: la Lepra fue superior, generó las mejores situaciones de gol, pero no pudo plasmarlo en el resultado. Aun así, mostró una versión competitiva y mantiene la ilusión de meterse entre los ocho mejores de su grupo.

Con 12 puntos acumulados, Independiente Rivadavia se ubica a cuatro unidades de la zona de clasificación a los octavos de final. Su rendimiento en casa será determinante en la recta final del torneo.

#Banfield Don Yael Falcón Pérez pic.twitter.com/omep7tqscA — Gustavo Medina (@GusMedina9) October 14, 2025 Un Banfield presionado por el descenso El rival, Banfield, llega golpeado tras caer ante Racing y apenas sumar un punto de los últimos 12 en juego. Con 14 unidades en el Clausura y un presente delicado en la tabla anual, el Taladro necesita sumar para escapar del descenso.

La Lepra buscará aprovechar ese mal momento para imponer condiciones en Mendoza, donde suele hacerse fuerte con el apoyo de su gente. Lo que se viene para la Lepra El próximo desafío para Independiente Rivadavia será con Aldosivi en Mar del Plata, en día y horario a confirmar.