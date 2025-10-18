Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera y no logró sumar en la tabla a las copas

Caída imprevista de Boca.

Por Sitio Andino Deportes







En una noche cargada de emociones en homenaje a Miguel Russo, Boca Juniors perdió 2-1 ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025. El equipo de Claudio Úbeda desperdició varias ocasiones claras en el primer tiempo, se equivocó en defensa y lo terminó pagando caro en la segunda parte.

Boca lo buscó, pero Belgrano fue más efectivo El Xeneize comenzó con un ritmo arrollador y tuvo tres chances claras con Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Nahuel Cardozo respondió bien y el travesaño le negó el gol. A la media hora, Lautaro Blanco vio la amarilla por un planchazo y el partido se hizo más friccionado, con pocas situaciones y más protestas que fútbol. El primer tiempo se fue 0-0.

En el complemento, un error de Ayrton Costa en la marca dejó a Passerini dentro del área, y Lautaro Di Lollo lo derribó: penal que el delantero cambió por el 1-0. Apenas minutos después, un centro desde la derecha rebotó en Leandro Paredes y se metió en su propio arco para el 2-0 de Belgrano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1979684329694564705&partner=&hide_thread=false #Boca 1 - Belgrano 2#DaleBoca #Clausura2025 pic.twitter.com/VjkmweLksL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025 El descuento de Zeballos no alcanzó Con el ingreso del Changuito Zeballos, Boca encontró aire y esperanza: a los 20’, el juvenil definió al segundo palo tras asistencia de Merentiel para el descuento (2-1). Sin embargo, pese al empuje final y una ocasión clara de Giménez, el empate nunca llegó.

Belgrano, que aprovechó al máximo sus pocas oportunidades, se llevó un triunfazo de La Bombonera y dejó a Boca con las manos vacías, sin poder sumar en la tabla para clasificar a las copas. El Xeneize quedó en deuda y deberá mejorar para no comprometer su futuro inmediato en la Liga Profesional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1979669286194131089&partner=&hide_thread=false - pic.twitter.com/3H3z87KGpu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025 La síntesis de Boca y Belgrano Embed Los goles de Boca y Belgrano Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979674297837768762&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL DE BELGRANO!!! Passerini no falló y puso el 1-0 del Pirata ante Boca en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0MtGjHAKpM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979675375710896169&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL EN CONTRA DE PAREDES PARA EL 2-0 DE BELGRANO ANTE BOCA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VZUsrLg7dL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979676191574335819&partner=&hide_thread=false ¡¡DESCUENTA BOCA Y TENEMOS PARTIDAZO EN LA BOMBONERA!! El Changuito Zeballos entró y anotó el 1-2 ante Belgrano.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VS13v8AtKK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025 Los resultados del Torneo Clausura Embed Las posiciones del Torneo Clausura Embed