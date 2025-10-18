Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: sobrevivió al caos y terminó 14° en la carrera sprint

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tuvo una carrera sprint caótica en Austin, donde Franco Colapinto logró terminar en el puesto 14 con su Alpine. El argentino se vio involucrado en el accidente múltiple de la primera curva, pero pudo continuar y sumar experiencia en un fin de semana cargado de emociones.
Franco Colapinto, golpeado en la largada pero firme hasta el final
La acción comenzó con un fuerte choque en la curva inicial que dejó afuera a Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso, además de complicar a varios pilotos, entre ellos Franco Colapinto. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls y tuvo que ingresar a boxes de inmediato para cambiar neumáticos.
Lo que dejó la sprint y lo que viene para Franco Colapinto en Austin
La victoria fue para Max Verstappen, que dominó con su Red Bull y se acercó a Oscar Piastri en el campeonato, ahora a solo 55 puntos. El podio lo completaron George Russell con Mercedes y Carlos Sainz con Williams.
Para Colapinto, el balance fue positivo dentro de un contexto adverso. Pese a los daños en su monoplaza, pudo completar la sprint y sumar kilómetros de experiencia en un circuito exigente como el Circuito de las Américas.
La actividad continuará este sábado a las 18:00 (hora argentina) con la clasificación general, mientras que la carrera principal será el domingo a las 16:00, donde el argentino buscará cerrar un buen fin de semana con Alpine.