18 de octubre de 2025
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: sobrevivió al caos y terminó 14° en la carrera sprint

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo acción en el Sprint de la Fórmula 1 en Austin. Mirá cómo le salieron las cosas

Franco Colapinto esquivó los abandonos y cerró en el puesto 14 en Austin.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tuvo una carrera sprint caótica en Austin, donde Franco Colapinto logró terminar en el puesto 14 con su Alpine. El argentino se vio involucrado en el accidente múltiple de la primera curva, pero pudo continuar y sumar experiencia en un fin de semana cargado de emociones.

Franco Colapinto, golpeado en la largada pero firme hasta el final

La acción comenzó con un fuerte choque en la curva inicial que dejó afuera a Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso, además de complicar a varios pilotos, entre ellos Franco Colapinto. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls y tuvo que ingresar a boxes de inmediato para cambiar neumáticos.

Lo que dejó la sprint y lo que viene para Franco Colapinto en Austin

La victoria fue para Max Verstappen, que dominó con su Red Bull y se acercó a Oscar Piastri en el campeonato, ahora a solo 55 puntos. El podio lo completaron George Russell con Mercedes y Carlos Sainz con Williams.

Para Colapinto, el balance fue positivo dentro de un contexto adverso. Pese a los daños en su monoplaza, pudo completar la sprint y sumar kilómetros de experiencia en un circuito exigente como el Circuito de las Américas.

La actividad continuará este sábado a las 18:00 (hora argentina) con la clasificación general, mientras que la carrera principal será el domingo a las 16:00, donde el argentino buscará cerrar un buen fin de semana con Alpine.

La mala fortuna de Franco Colapinto

