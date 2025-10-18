18 de octubre de 2025
{}
Franco Colapinto en la Fórmula 1: la gran chance en el GP de Estados Unidos que puede cambiar su temporada

El argentino Franco Colapinto largará 17° en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Horarios, transmisión y su pelea por mejorar.

El piloto argentino Franco Colapinto busca revancha en Austin con Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 regresa con todo este fin de semana y el foco argentino está puesto en Franco Colapinto, que tendrá una nueva oportunidad en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto de Alpine partirá desde el puesto 17, decidido a cambiar la imagen tras una temporada con más frustraciones que alegrías.

Franco Colapinto y su nueva prueba en el GP de Estados Unidos

El camino de Colapinto en la temporada 2025 de Fórmula 1 está siendo cuesta arriba. Más allá de su mejor resultado en Países Bajos, el argentino sufrió en Italia, Azerbaiyán y Singapur, donde volvió a caer a los últimos lugares. La exigencia es máxima y en el Circuito de las Américas, tendrá la chance de demostrar que puede pelear más arriba con el modesto Alpine.

La expectativa no solo es deportiva, sino también mediática: cada carrera se transforma en un examen de resistencia para el argentino, que carga con el sueño de todo un país. Mientras tanto, el campeonato está al rojo vivo con Oscar Piastri al frente, Lando Norris en segundo lugar y el campeón defensor completando el podio.

Horarios y transmisión del GP de Estados Unidos en Argentina

El Gran Premio de Estados Unidos se corre en Austin y tendrá acción todo el fin de semana. La carrera sprint será este sábado 18 de octubre a las 14 horas, seguida de la clasificación tradicional a las 18. Finalmente, la competencia principal está programada para el domingo 19 a las 16 horas.

En Argentina, se podrá ver en vivo a través de Disney+, con la posibilidad de que también lo transmita Fox Sports. Además, los fanáticos cuentan con la opción de F1 TV, la plataforma oficial de la competencia que ofrece múltiples cámaras, repeticiones y acceso exclusivo a la intimidad del paddock.

