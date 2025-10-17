Franco Colapinto no pasó la Q1 en Austin: quedó lejos en la clasificación Sprint del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto no logró superar la Q1 en la clasificación del GP de Estados Unidos y largará desde la posición 17 en la Sprint Race de este sábado en Austin. El piloto argentino registró un tiempo de 1m35s246 con su Alpine A525, en una sesión marcada por el calor y la paridad.
Enterate cómo le fue a Pierre Gasly y qué se espera para la carrera.
El rendimiento de Franco Colapinto y Gasly en Alpine
Mientras que Colapinto quedó 17°, su compañero Pierre Gasly logró avanzar por poco y cerró en el puesto 12° de la Q2 con un tiempo de 1:34.258. Más tarde, el francés quedó eliminado en esa ronda y terminó 13°, quedando ambos Alpine fuera de la pelea en la parte alta de la grilla.
Pese al resultado, desde el equipo destacaron la regularidad del argentino y el aprendizaje que suma en un trazado exigente como el de Austin, donde este fin de semana se corre la 19° fecha del Mundial de Fórmula 1.
Lo que viene para Franco Colapinto en Austin
La Sprint Race se disputará este sábado y Colapinto partirá desde la fila nueve, con el objetivo de escalar posiciones y aprovechar cualquier circunstancia de carrera. El plato fuerte llegará el domingo, cuando se dispute la carrera principal a 56 vueltas (308 km) desde las 16:00 en Texas.
Con la ilusión de seguir creciendo en la Fórmula 1, Franco Colapinto buscará transformar la experiencia de la clasificación en aprendizaje, y pelear por sumar protagonismo en el fin de semana estadounidense.