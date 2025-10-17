Franco Colapinto no pasó la Q1 en Austin: quedó lejos en la clasificación Sprint del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto no pasó de la Q1 y saldrá 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos.

Franco Colapinto no logró superar la Q1 en la clasificación del GP de Estados Unidos y largará desde la posición 17 en la Sprint Race de este sábado en Austin. El piloto argentino registró un tiempo de 1m35s246 con su Alpine A525 , en una sesión marcada por el calor y la paridad.

La primera experiencia clasificatoria de Colapinto en Austin estuvo condicionada por la temperatura (33°C) y un leve viento que complicó a varios pilotos en el Circuito de las Américas . Con neumáticos medios, el argentino de Pilar mejoró su tiempo inicial de 1:36.600, pero el 1:35.246 en su último intento no le alcanzó para pasar a la Q2.

Mientras que Colapinto quedó 17°, su compañero Pierre Gasly logró avanzar por poco y cerró en el puesto 12° de la Q2 con un tiempo de 1:34.258. Más tarde, el francés quedó eliminado en esa ronda y terminó 13°, quedando ambos Alpine fuera de la pelea en la parte alta de la grilla.

Pese al resultado, desde el equipo destacaron la regularidad del argentino y el aprendizaje que suma en un trazado exigente como el de Austin, donde este fin de semana se corre la 19° fecha del Mundial de Fórmula 1.

Lo que viene para Franco Colapinto en Austin

La Sprint Race se disputará este sábado y Colapinto partirá desde la fila nueve, con el objetivo de escalar posiciones y aprovechar cualquier circunstancia de carrera. El plato fuerte llegará el domingo, cuando se dispute la carrera principal a 56 vueltas (308 km) desde las 16:00 en Texas.

Con la ilusión de seguir creciendo en la Fórmula 1, Franco Colapinto buscará transformar la experiencia de la clasificación en aprendizaje, y pelear por sumar protagonismo en el fin de semana estadounidense.