18 de octubre de 2025
Sitio Andino
metió una buena jornada

MotoGP en Australia: Bezzecchi voló en Phillip Island y ganó la Sprint

Marco Bezzecchi dominó la Sprint del GP de Australia de MotoGP en Phillip Island. Enterate cómo quedó el campeonato y qué puede pasar en la carrera.

Bezzecchi fue imparable y se quedó con la Sprint del MotoGP en Australia.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Australia de MotoGP dejó una nueva exhibición de Marco Bezzecchi, que se impuso en la Carrera Sprint disputada en Phillip Island. El piloto de Aprilia no dio chances y cruzó la meta primero, confirmando que es uno de los grandes protagonistas del cierre de la temporada 2025.

Bezzecchi arrasó en Phillip Island y se mete en la pelea del campeonato de MotoGP

Aunque la largada no fue la ideal y perdió algunas posiciones, Bezzecchi mantuvo la calma y mostró todo el potencial de su Aprilia. En el décimo giro superó a Raúl Fernández para adueñarse de la punta y desde allí no soltó el liderazgo. Finalmente, cruzó primero, seguido por el propio Fernández y por Pedro Acosta, que completó el podio.

Más atrás, el top 5 lo cerraron Jack Miller y Fabio Di Giannantonio, mientras que Alex Márquez, protagonista en el inicio, terminó sexto. La contracara fue Francesco Bagnaia, que con la Ducati oficial sufrió una preocupante falta de rendimiento y cerró en los últimos lugares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/1979345437703221638&partner=&hide_thread=false

Cómo queda el campeonato del MotoGP tras la victoria de Bezzecchi

Con este resultado, Marco Bezzecchi trepa posiciones y ya acecha a Bagnaia por el tercer lugar en el campeonato. El líder indiscutido sigue siendo Marc Márquez, quien ya se coronó campeón con 545 puntos. Lo escolta su hermano Alex Márquez con 366, mientras que Bagnaia suma 274, apenas ocho más que Bezzecchi.

La lucha por el podio del campeonato promete emoción en las últimas fechas, con Pedro Acosta y Franco Morbidelli también al acecho. La próxima carrera en Phillip Island será clave para definir quién se quedará con el tercer lugar de la temporada.

Temas
